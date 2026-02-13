Volksbank in Südwestfalen setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort

(wS/vob) Siegen – Lüdenscheid 13.02.2026 | Auch im Geschäftsjahr 2025 konnte die Volksbank in Südwestfalen eG ihre Position als stabiler Finanzpartner in der Region festigen. Wie das Institut heute mitteilte, knüpft die Bank an die Erfolge des Vorjahres an – und das trotz wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die weiterhin als schwierig und herausfordernd beschrieben werden.

Bilanzsumme und Kundengeschäft wachsen deutlich

Die nackten Zahlen belegen das Wachstum: Das gesamte Kundengeschäftsvolumen stieg um 4,5 Prozent auf beachtliche 9,4 Milliarden Euro. Parallel dazu kletterte die Bilanzsumme auf rund 4,6 Milliarden Euro, was einem Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

„Die Volksbank in Südwestfalen hat 2025 einmal mehr die Fähigkeit bewiesen, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich Kurs zu halten“, erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs. Man habe den Mitgliedern und Kunden verantwortungsvoll zur Seite gestanden, um individuelle Lösungen zu entwickeln.

Ein Blick in die Details der Bilanz zeigt kräftige Zuwächse in allen Kernbereichen:

Kundenkredite: Diese summierten sich zum Stichtag auf 2,9 Milliarden Euro (+3 %).

Diese summierten sich zum Stichtag auf 2,9 Milliarden Euro (+3 %). Kundeneinlagen: Hier verzeichnete die Bank ein Plus von sechs Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.

Aufgrund dieser positiven Entwicklung schlägt der Vorstand den Gremien eine Dividende von vier Prozent vor, damit die Eigentümer der Genossenschaft direkt am Erfolg partizipieren können.

Wachstumstreiber: Immobilien und Energieeffizienz

Trotz des allgemein schwierigen Marktumfelds entwickelten sich die Baufinanzierungen stabil auf hohem Niveau. Offenbar haben sich Immobilieninteressenten an das aktuelle Zinsniveau gewöhnt. Die neu vergebenen Immobilienkredite erreichten ein Volumen von 250 Millionen Euro (+7 %). Insgesamt wurden ca. 1.400 Projekte finanziert, darunter mehr als 150 für Neukunden. Der Fokus lag dabei deutlich auf dem Kauf und der Sanierung von Bestandsimmobilien; Neubauten spielten hingegen kaum eine Rolle.

Besonders erfolgreich war die neue hauseigene Energieeffizienzberatung. Laut Roland Krebs traf man damit den „Puls der Zeit“. Auch die Maklertochter VR Immo: Südwestfalen war aktiv und vermittelte 148 Objekte (Vorjahr: 142) mit einem Volumen von 32 Millionen Euro, wobei Ein- und Zweifamilienhäuser am begehrtesten waren.

Wertpapiere und Private Banking florieren

Ein wesentlicher Treiber für das gute Ergebnis war das Wertpapiergeschäft. Die außerbilanziellen Kundeneinlagen wuchsen um acht Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.

Private Banking: Trotz Zollstreitigkeiten, Inflation und volatiler Märkte stieg das betreute Vermögen um acht Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.

Trotz Zollstreitigkeiten, Inflation und volatiler Märkte stieg das betreute Vermögen um acht Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Aktienboom: Die Bestände im Wertpapiergeschäft erhöhten sich um elf Prozent. Besonders Aktien legten um satte 23 Prozent zu, da viele Kunden in gut performende europäische Titel investiert waren.

Die Bestände im Wertpapiergeschäft erhöhten sich um elf Prozent. Besonders Aktien legten um satte 23 Prozent zu, da viele Kunden in gut performende europäische Titel investiert waren. Vermögensverwaltung: Hier gab es einen Zuwachs von rund 24 Prozent.

Interessant ist der Erfolg bei risikobewussten Anlegern: Das Produkt „SüdwestfalenSparen6“ verzeichnete eine Steigerung des Anlagevolumens von 21,7 auf 98,6 Millionen Euro – ein Plus von rund 350 Prozent innerhalb eines Jahres.

Firmenkunden: Spezialisierung schlägt Stagnation

Obwohl die deutsche Wirtschaft 2025 zum dritten Mal in Folge stagnierte, blieb das Kreditneugeschäft im Plan. Während das klassische Firmenkundengeschäft eher seitwärts verlief, punktete die Bank durch Spezialisierungen:

Fokusbereiche: Heil- und Freie Berufe, Projektfinanzierungen sowie Landwirtschaft.

Heil- und Freie Berufe, Projektfinanzierungen sowie Landwirtschaft. Nachfrage: Besonders gefragt waren Kredite für die energetische Sanierung von Fabriken (ESG) und Windkraftprojekte.

Roland Krebs betonte, dass die Stimmung in der Wirtschaft zwar leicht verbessert sei, aber große Hoffnungen auf der neuen Bundesregierung ruhen. Gefordert werden vor allem die Senkung der Industriestrompreise sowie der Abbau von Bürokratie (z.B. Abschaffung des nationalen Lieferkettengesetzes).

Mitglieder und Mitarbeiter: Das Fundament der Bank

Die Kundenzufriedenheit liegt auf Rekordniveau: 93 Prozent der rund 3.000 befragten Kunden äußerten sich zufrieden. Auch die Mitgliederzahl trotzt dem demografischen Wandel: Ende 2025 zählte die Bank 74.390 Mitglieder. Besonders positiv: Ein Drittel der Neumitglieder ist unter 30 Jahre alt.

Als Arbeitgeber setzt die Volksbank auf Ausbildung und langfristige Bindung. Zum 1. August 2025 begannen elf neue Azubis. Gleichzeitig wurden 80 Jubilare für insgesamt 2.340 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Mit der „Strategie 2030“ und Formaten wie einer Mitarbeitermesse im Mai (500 Teilnehmer) stellt sich die Bank zukunftssicher auf.

Engagement für die Region

Die Verbundenheit zur Heimat unterstreicht die Bank mit Spenden und Sponsoring in Höhe von über 700.000 Euro. Die Crowdfunding-Plattform, die 2025 ihr zehnjähriges Bestehen feierte, hat seit ihrem Start über eine Million Euro für regionale Vereine generiert. Zum Jubiläum gibt es eine Sonderaktion bis zum 30. Juni 2026: Die Bank verdoppelt das Co-Funding für nachhaltige Projekte bei Erstspenden auf zehn Euro.

Termin-Hinweis: Die nächste Vertreterversammlung findet am 8. Juni 2026 in Siegen statt.

Über die Volksbank in Südwestfalen eG: Mit Hauptstellen in Lüdenscheid und Siegen betreut die Bank mit 558 Mitarbeitern rund 141.000 Kunden. An 27 Filialstandorten und über digitale Kanäle bietet sie als Universalbank das gesamte Spektrum moderner Finanzdienstleistungen an.

von links: Roland Krebs / Jens Brinkmann – Foto: Volksbank








