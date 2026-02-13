News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Versuchtes Tötungsdelikt im Sauerland – Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff in Meschede

13. Februar 20263
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Meschede 13.02.2026 | In Meschede ist es in der Nacht auf Freitag (13. Februar) zu einer schweren Gewalttat gekommen. Ein 20-jähriger Mann aus Arnsberg wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf der junge Mann gegen 02:35 Uhr in der Straße Zeughaus auf drei bislang unbekannte Männer. Zwischen ihm und einem der Männer entwickelte sich ein Streit, der eskalierte: Der Tatverdächtige zog ein Messer und verletzte den 20-Jährigen schwer. Anschließend flüchtete der Angreifer gemeinsam mit seinen beiden Begleitern zu Fuß vom Tatort.

Ein Bekannter des Opfers leistete sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen beschreiben den mutmaßlichen Täter als:

  • männlich
  • südeuropäisches Erscheinungsbild
  • kurze schwarze Haare
  • schwarze Jacke

Die Ermittlungen werden von der Polizei Dortmund geführt. Wer Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter 0231 / 132-7441 zu melden.

Symbolbild

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Zwei verletzte Fußgänger nach Verkehrsunfällen am Donnerstag

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« JanuarMärz »

E-Mail Marketing: 512 Neukunden in 5 Tagen! Kostenlose Schulung!

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten