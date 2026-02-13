Versuchtes Tötungsdelikt im Sauerland – Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff in Meschede

(wS/ots) Meschede 13.02.2026 | In Meschede ist es in der Nacht auf Freitag (13. Februar) zu einer schweren Gewalttat gekommen. Ein 20-jähriger Mann aus Arnsberg wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf der junge Mann gegen 02:35 Uhr in der Straße Zeughaus auf drei bislang unbekannte Männer. Zwischen ihm und einem der Männer entwickelte sich ein Streit, der eskalierte: Der Tatverdächtige zog ein Messer und verletzte den 20-Jährigen schwer. Anschließend flüchtete der Angreifer gemeinsam mit seinen beiden Begleitern zu Fuß vom Tatort.

Ein Bekannter des Opfers leistete sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen beschreiben den mutmaßlichen Täter als:

männlich

südeuropäisches Erscheinungsbild

kurze schwarze Haare

schwarze Jacke

Die Ermittlungen werden von der Polizei Dortmund geführt. Wer Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter 0231 / 132-7441 zu melden.

Symbolbild