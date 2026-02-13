Zwei verletzte Fußgänger nach Verkehrsunfällen am Donnerstag

(wS/ots) Siegen 13.02.2026 | Am Donnerstag (12.02.2026) sind zwei Fußgänger beim Überqueren von Straßen angefahren und leicht verletzt worden

Gegen 07:20 Uhr befuhr eine 60-jährige Skoda-Fahrerin die Straße „Am Klafelder Markt“ in Geisweid. Von dort aus wollte sie nach links in die Sohlbacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine dunkel gekleidete 70-jährige Fußgängerin, die einen Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto der 60-Jährigen wurde nicht beschädigt.

Am Abend, gegen 21 Uhr, wollte ein 55-Jähriger mit einem weißen VW-Caddy aus der Hainstraße nach links in die „Flurenwende“ abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er aufgrund starken Regens einen Fußgänger, der die Straße überquerte.

Auch hier kam es zu Kollision. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Beide Fußgänger wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei Siegen möchte im Zuge der beiden Unfälle nochmals darauf hinweisen, im Bereich von Straßeneinmündungen und Fußgängerüberwegen besonders vorsichtig und umsichtig zu fahren.





