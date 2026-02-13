Schwerer Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Freudenberg-Niederndorf

(wS/red) Freudenberg 13.02.2026 | Freudenberg-Niederndorf. Am frühen Freitagmorgen, dem 13., kam es im Kreuzungsbereich der Landstraßen L 282 und L 280 (Freudenberg–Kirchen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines BMW war auf der L 282 aus Richtung Niederfischbach unterwegs und beabsichtigte, an der Kreuzung nach rechts in Richtung Kirchen abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 7,5-Tonnen-Lkw, der von einem 73-jährigen Fahrer gesteuert wurde und aus Richtung Freudenberg auf der Schnellstraße in Richtung Kirchen fuhr.

Der BMW prallte mit hoher Wucht in die Beifahrerseite des Klein-Lkw, der erst nach etwa zehn Metern zum Stillstand kam. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden die Feuerwehren aus Freudenberg und Oberfischbach alarmiert, die wenige Minuten später eintrafen. Der BMW-Fahrer musste von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Eingeklemmt war jedoch keiner der Beteiligten; beide Fahrer waren in ihren Fahrzeugen eingeschlossen.

Beide Fahrzeugführer erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Landstraße samt Kreuzungsbereich vollständig gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und klemmte die Fahrzeugbatterien ab.

Sowohl der BMW als auch der Lkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt über 50.000 Euro.

