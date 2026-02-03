A4: Nächtliche Vollsperrung in Richtung Olpe zwischen Bielstein und Gummersbach wegen Fahrbahnreparaturen

(wS/au) Olpe / Wiehl 03.02.2026 | Heute Nacht (3./4.2.), vsl. von 20 Uhr bis 5 Uhr, ist die A4 in Fahrtrichtung Olpe zwischen den Anschlussstellen Bielstein und Gummersbach voll gesperrt. Somit kann in der Anschlussstelle Bielstein von der A4 in Fahrtrichtung Olpe abgefahren, jedoch nicht auf die A4 in Fahrtrichtung Olpe aufgefahren werden.

Die Umleitung ist über die Bedarfsumleitung „U67“ (blaue Tafeln) ausgeschildert und führt bis zur Anschlussstelle Gummersbach.

Die Autobahn GmbH Rheinland repariert hier kurzfristig Fahrbahnschäden.