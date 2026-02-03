News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
A4: Nächtliche Vollsperrung in Richtung Olpe zwischen Bielstein und Gummersbach wegen Fahrbahnreparaturen

3. Februar 20266
(wS/au) Olpe / Wiehl 03.02.2026 | Heute Nacht (3./4.2.), vsl. von 20 Uhr bis 5 Uhr, ist die A4 in Fahrtrichtung Olpe zwischen den Anschlussstellen Bielstein und Gummersbach voll gesperrt. Somit kann in der Anschlussstelle Bielstein von der A4 in Fahrtrichtung Olpe abgefahren, jedoch nicht auf die A4 in Fahrtrichtung Olpe aufgefahren werden.
Die Umleitung ist über die Bedarfsumleitung „U67“ (blaue Tafeln) ausgeschildert und führt bis zur Anschlussstelle Gummersbach.

Die Autobahn GmbH Rheinland repariert hier kurzfristig Fahrbahnschäden.

