GREENFIBER setzt Ausbauoffensive in Bad Berleburg fort

(wS/gr) Bad Berleburg 03.02.2026 | Der Glasfaserausbau in Bad Berleburg gewinnt weiter an Tempo: Das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER hat bereits rund 100 Kilometer Glasfasertrasse sowie 800 Hausanschlüsse realisiert – sowohl im geförderten Ausbau als auch eigenwirtschaftlich. Nun steht eine deutliche Ausweitung der Bauaktivitäten bevor.

„In diesem Jahr werden wir statt bislang vier deutlich mehr Baukolonnen einsetzen“, erklärt Mike Kleiner, Regionalmanager von GREENFIBER für den Kreis Siegen-Wittgenstein und Co-Geschäftsführer der „Unser BLB-Netz GmbH“. Bis es allerdings so weit ist, ist noch etwas Geduld gefragt. Denn die Tiefbauer können erst dann wieder loslegen, wenn die Witterung dies zulässt.

Für 2026 hat sich GREENFIBER einiges vorgenommen: Geplant sind 110 bis 120 Kilometer neue Glasfasertrasse sowie mehr als 3.000 zusätzliche Hausanschlüsse.



Ausbau nach dem Prinzip „mit Licht im Rücken bauen“

Welche Ortschaften als Nächstes an der Reihe sind, legt GREENFIBER gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro fest. Dabei verfolgt das Unternehmen konsequent das Prinzip „mit Licht im Rücken bauen“. Das bedeutet: Kunden, deren Hausanschlüsse bereits fertiggestellt sind, können unmittelbar starten, sobald die Glasfaser eingeblasen ist.

Konkret wird zunächst das Berliner Viertel online gehen, anschließend folgt der Sengelsberg.

Danach setzt GREENFIBER den Ausbau in Raumland fort und arbeitet sich von dort weiter in Richtung Berghausen vor. In der Kernstadt wird der Ausbau vom Berliner Viertel aus in Richtung Marienburger Straße weitergeführt.



GREENFIBER auf der ImmobilienMesse in Bad Berleburg

Um über die Vorteile eines eigenen Glasfaser-Hausanschlusses zu informieren und den Austausch mit Bestandskunden zu fördern, präsentiert sich GREENFIBER am 14. Februar von 10 bis 16 Uhr auf der ImmobilienMesse der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg.

Am GREENFIBER-Stand erhalten Interessierte umfassende Informationen zu den Vorteilen eines Glasfaseranschlusses, zu den verfügbaren Tarifen sowie zu den einzelnen Schritten des Ausbaus. Vorab können Interessierte ihre Fragen zur Inhouse-Verkabelung per Nachricht an die Instagram-Profile von GREENFIBER oder der Stadt Bad Berleburg schicken oder sie vorab am GREENFIBER-Stand auf der Messe platzieren.



Selbstverständlich können auch während des Vortrags Fragen gestellt werden.

Ein besonderes Highlight ist der Vortrag von Mike Kleiner um 15 Uhr im Obergeschoss.

Dieser wird zusätzlich live über die Instagram- und Facebook-Kanäle der Stadt Bad Berleburg übertragen. Vorab können Interessierte können Fragen gerne bei Instagram an die Accounts von GREENFIBER und der Stadt Bad Berleburg senden oder sie vor Ort platzieren.



Mike Kleiner erläutert die sogenannte Inhouse-Verkabelung (NE4-Ebene). Dabei erklärt er, wie das Glasfaserkabel vom Keller in den Wohnbereich geführt wird, wie das Signal an die Endgeräte gelangt und worauf zu achten ist, um einen optimalen Internet-Empfang im gesamten Haus sicherzustellen.

Fotos: Greenfiber