FDP und Volt fordern Neuausrichtung bei Grünschnitt-Entsorgung in Siegen

(wS/vo) Siegen 03.02.2026 | Die Ratsfraktionen von FDP und Volt wollen die bisherige Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt aus Privatgärten in Siegen beenden und gleichzeitig neue, bürgerfreundliche Entsorgungslösungen prüfen lassen. Das geht aus einem Änderungsantrag hervor, der zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) am 4. Februar eingebracht wurde Änderungsantrag – Grünschnitt.

Konkret beantragen die Fraktionen, die freiwillige Leistung der Grünschnittabfuhr in ihrer bisherigen Form einzustellen. Grundlage ist eine Nutzungsordnung aus dem Jahr 2009. Nach Angaben der Verwaltung werde das Angebot nur selten in Anspruch genommen, zudem sei eine kostendeckende Fortführung nur mit weiteren Gebührenerhöhungen möglich.

Gleichzeitig sprechen sich FDP und Volt ausdrücklich dagegen aus, Bürgerinnen und Bürger nach der Einstellung der Leistung auf kostenpflichtige private Entsorgungswege zu verweisen. Stattdessen soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, bis spätestens 30. Juni 2026 verschiedene Entscheidungsoptionen vorzulegen, wie Grünschnitt künftig kostenlos und unkompliziert abgegeben werden kann.

Dabei sollen unter anderem eine kostenfreie Abgabemöglichkeit mit geeigneten Maßnahmen zur Missbrauchsvermeidung sowie eine einmalige oder saisonale Einsammlung geprüft werden – etwa als zusätzliche Serviceleistung im Zusammenhang mit der Biomüllabfuhr.

Der Antrag richtet sich an Tristan Vitt und wurde an das Rathaus Siegen adressiert. Aus Sicht der antragstellenden Fraktionen braucht Siegen eine zeitgemäße und niedrigschwellige Lösung, die Anreize für umweltgerechtes Verhalten setzt. Kostenfreiheit und einfache Handhabung seien zentrale Faktoren, um illegale Ablagerungen, Fehlwürfe und unnötige Autofahrten zu vermeiden und die Kreislaufwirtschaft vor Ort zu stärken.

Mit dem Prüfauftrag soll sichergestellt werden, dass der Rat zeitnah über konkrete und umsetzbare Varianten entscheiden kann.