Anmeldeportal öffnet am 15. Februar: Sichert euch euren Startplatz für die Seven Summits 2026!

(wS/sss) Siegen 13.02.2026 | Seven Summits Siegen 2026 am 22. August 2026 NEU: Start und Ziel jetzt bei ifm The SUMMIT Siegen auf der Martinshardt

Das Lauf- und Wanderevent Seven Summits Siegen 2026 zieht um: Start und Ziel ist jetzt beim Namensgeber The SUMMIT auf der Martinshardt. Die Strecken über 25 km (800 HM), Marathon (1.000 HM) und Mammutmarsch Ultralauf über 50 km (1.200 HM) bleiben.

Seven Summits Siegen steht wieder in den Startlöchern. Am Samstag, 22. August, startet bereits die sechste Auflage der sportlichen Sightseeing-Tour für Wanderer, Ultraläufer, Bergläufer über die sieben Gipfel der Stadt Siegen.

Genusswandern oder Laufen – Seven Summits Siegen ist kein leichter Sonntagsspaziergang, sondern ein Event mit durchaus anspruchsvollen Strecken mit vielen Höhenmetern: Die „Kurzstrecke“ für Läufer und Wanderer geht wieder über 25 Kilometer mit 800 Höhenmetern, der Marathonlauf führt über die klassische Distanz von 42,195 Kilometer mit 1.000 Höhenmetern und wem das noch nicht Herausforderung genug ist, für den steht der Mammutmarsch/Ultramarathon für Läufer und Wanderer über 50 Kilometer mit 1200 Höhenmetern auf dem Programm.

Die wichtigsten Neuerungen: Seven Summits Siegen 2026 zieht um zu einer neuen Location. Start und Ziel für Wanderer und Läufer ist jetzt beim Namensgeber The SUMMIT auf der Martinshardt. Dort wird dann auch zum Abschluss die große Finisher-Party über die Bühne gehen – und das mit Livemusik und Foodtruck. Zu einem neuen Hotspot auf der Strecke soll das Erfahrungsfeld SCHÖN-UND-GUT der Hoppmann-Stiftung Demokratie im Alltag auf dem Fischbacherberg werden. Hier werden die Hoppmann Autowelt und das Autohaus Walter Schneider gemeinsam für Party-Stimmung sorgen.



Auf einer Pressekonferenz in den Räumen des Hauptsponsors Sparkasse Siegen in der Morleystraße informierten die Organisatoren von der Anlauf GmbH jetzt über die aktuellen Planungen am Veranstaltungstag. Die wichtigste Änderung im Gesamtkonzept steht schon fest: Der Start erfolgt in diesem Jahr nicht mehr am Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins Sektion Siegerland am Effertsufer, sondern beim Namensgeber The SUMMIT Siegen, dem Headquarter von fünf IT- und Software-Unternehmen auf der Martinshardt.



Dass Seven Summits Siegen nun zum Namensgeber auf die Martinshardt umzieht, darüber war Prof. Dr. Bernd Buxbaum vom Sponsor ifm solutions im SUMMIT Siegen ganz besonders begeistert: „Schön, dass Start und Ziel etzt bei uns am Gebäude sind. Wir sind ja nicht bloß Namensgeber, auch sportlich und von unserem Anspruch her passt das Event zu uns. Wir werden sicher wieder mit 50, 60 vielleicht auch 70 Teilnehmern am Start sein. Seven Summits Siegen hat sich längst über das Siegerland hinaus etabliert und wir wollen die Veranstaltung auch weiter ausbauen. Auch Sparkassen-Vorstand Tillmann Reusch betonte: „Wir freuen uns ebenso auf das Event und werden auch ganz sicher in den nächsten Jahren unterstützen.“ Ob er in diesem Jahr wieder aktiv mit dabei ist, das ließ Reusch noch offen: „Ich bin noch nicht im Training, aber vielleicht reicht es ja fürs Wandern.“



Für Siegens neuen Bürgermeister Tristan Vitt und Stadtrat Adrian Viteritti war die Pressekonferenz zu Seven Summits Siegen nach der PK zum Firmenlauf und Schülerlauf bereits der zweite „Antrittsbesuch“ bei :anlauf Veranstaltungen. Für beide ist Seven Summits Siegen in diesem Jahr eine Premiere. „Diese Veranstaltung gehört zu den schönen Dingen, die ich von meinem Vorgänger Steffen Mues übernommen habe. Auch ich bin gerne als Schirmherr dabei. Siegen ist die grünste Großstadt Deutschlands und da ist Seven Summits im Hinblick auf den Markenprozess für die Stadt ein echtes Geschenk.“



Die Idee von Adrian Viteritti, die Läuferwertung auch mit einer Wertung für eine Siegener Stadtmeisterschaft zu verbinden, stieß bei den :anlauf-Organisatoren und auch bei Sparkassen-Vorstand Tillmann Reusch spontan auf Begeisterung. Organisator Ingo Schaffranka: „Tolle Idee, das werden wir umsetzen.“ Anlauf-Geschäftsführer Markus Ritter warf zu Beginn der Pressekonferenz noch einmal einen Rückblick auf das Event 2025: „Wir waren mit der Teilnehmerzahl von 1.700 Sportlerinnen und Sportlern sehr zufrieden. Insgesamt hatten wir mehr Wanderer als Läufer.“

Und mit welcher Teilnehmerzahl rechnen die Organisatoren in diesem Jahr? Dazu Ingo Schaffranka: „Ich bin eigentlich kein Freund von höher, schneller, weiter. Wenn die Veranstaltung auf gleichem Niveau liegt, dann sind wir zufrieden. Wir legen mehr Wert auf die After-Run-Party und auf eine tolle Stimmung mit Live-Musik und einem Foodtruck. Hoffentlich bei gutem Wetter.“



Markus Ritter gab dann einen Überblick über die wichtigsten Änderungen. Neben der neuen Start-Ziel-Location, dem Hotspot Erfahrungsfeld SCHÖN-UND-GUT am Fischbacherberg, sollen in diesem Jahr die Teilnehmer selbst über das neue Finisher-T- Shirt entscheiden können. Ritter: „Wir werden in den nächsten Wochen drei T-Shirt- Varianten zur Abstimmung stellen. Auf den Social-Media-Kanälen kann dann jeder seinen Favoriten wählen.“

Nachdem der DAV in diesem Jahr nicht mehr mit von der Partie ist, geht nun der Aufruf an die Vereine in der Region. Die Organisatoren setzen auch diesmal auf die Unterstützung durch den TuS Deuz, doch darüber hinaus werden noch weitere Hilfskräfte gesucht. Ingo Schaffranka: „Wir brauchen etwa 100 Helferinnen und Helfer. In Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund werden wir noch verschiedene Vereine ansprechen. Die Vereine können sich auch bei uns melden. Das müssen auch nicht nur Fußballvereine sein, das könnte auch ein Handball- oder Volleyballverein sein. Als Gegenleistung gibt es dann eine Spende in die Vereinskasse.“



Auch wenn sich der Startort für die Läufer und Wanderer verschiebt und sich auch die Reihenfolge der Tour über die sieben Gipfel der Stadt ändert, so bleiben die Strecken über 25 Kilometer, Marathon und 50 Kilometer ansonsten unverändert. Unverändert bleibt auch die elektronische Zeitmessung für die Läuferinnen und Läufer – für die Wanderer mache eine solche Leistungsmessung jedoch keinen Sinn. Ingo Schaffranka: „Wir wollen damit auch die Diskussionen bei der Auswertung vermeiden, ob jemand wirklich nur gewandert, oder doch ein paar Schritte gelaufen ist.“

Das Anmeldeportal zu Seven Summits Siegen 2026 wird am 15. Februar geöffnet.



Weitere Informationen: www.seven-summits-siegen.de

1. Pressekonferenz zu Seven Summits Siegen 2026 in den Räumen des Hauptsponsors Sparkasse Siegen. Die Organisatoren und Unterstützer freuen sich auf das große Event in der Krönchenstadt am 22. August 2026 (von links): Stadtrat Adrian Viteritti, Katja Nix (Stadtmarketing Siegen), Dirk Thielmann (Hoppmann Autowelt), Christian Schneider (Autohaus Walter Schneider), Markus Ritter (Geschäftsführer :Anlauf GmbH), Ingo Schaffranka (Inhaber :Anlauf GmbH), Tillmann Reusch (Vorstand Sparkasse Siegen), Siegens Bürgermeister Tristan Vitt, Britta Link (Feinbier unterwegs) sowie Bernd Buxbaum (ifm/The Summit Siegen). Foto: Veranstalter/:anlauf GmbH







