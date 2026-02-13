Finanzielle Unterstützung für lokale Projekte – Neue Vorsitzende für sechs Bezirksausschüsse gewählt

(wS/si) Siegen 13.02.2026 | Die neuen Vorsitzenden und Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen der sechs Bezirksausschüsse in der Stadt Siegen stehen fest: Gewählt wurden Kürsat Özcan und Thomas Christian (Bezirksausschuss I, Siegen-Geisweid), Janina Singh und Martin Helm (Bezirksausschuss II , Siegen-Weidenau), Johannes Tigges und Svenja König (Bezirksausschuss III, Siegen-Ost), Adhemar Molzberger und Jürgen Rompf (Bezirksausschuss IV, Siegen-Mitte), Kathrin Hähner und Silke Schneider (Bezirksausschuss V, Siegen-West) sowie Jens Uhlendorf und Maik Utsch (Bezirksausschuss VI, Siegen-Eiserfeld).

Auch in diesem Jahr fördern die Bezirksausschüsse mit finanzieller Unterstützung wieder lokale Projekte vor Ort wie Grünpflege, Bänke, Denkmäler oder örtliche Veranstaltungen. Antragsberechtigt sind in der Regel Vereine, Initiativen und gemeinnützige Organisationen mit Sitz in Siegen, die einen Bezug zu einem der Stadtteile haben. Ziel der Förderung ist es, bürgerschaftliches Engagement sowie kulturelle, soziale und sportliche Angebote in den Stadtteilen nachhaltig zu stärken. Gefördert werden laut Richtlinie einmalige Maßnahmen, die dem Ortsbild dienen, die Lebensqualität vor Ort erhöhen und den Zusammenhalt in den Quartieren fördern wie beispielsweise die Renovierung historischer Projekte.

Die geförderten Vorhaben reichen von Veranstaltungen und Bildungsangeboten über Vereinsarbeit bis hin zu Maßnahmen der Quartiersentwicklung. Grundlage für die Entscheidung ist stets eine transparente Prüfung der Anträge nach den festgelegten Kriterien der Richtlinien.

Die Bezirksausschüsse setzen damit ein deutliches Zeichen für eine lebendige Stadtteilkultur und eine aktive Zivilgesellschaft. Interessierte können sich bei den jeweiligen Vorsitzenden der Bezirksausschüssen über die konkreten Förderbedingungen informieren, Anträge müssen bis zum 31. Oktober 2026 gestellt werden.

Die genauen Förderbedingungen finden sich unter dem Punkt „Richtlinien“ im Ortsrecht auf der städtischen Homepage www.siegen.de („Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen durch die Bezirksausschüsse“).







