Närrische Tradition in Erndtebrück: Schlüsselübergabe in der Hachenberg-Kaserne

(wS/lu) Erndtebrück 13.02.2026 | Es war wieder eine Schlacht der Heiterkeit, die am vergangenen Donnerstag die Kaserne auf dem Hachenberg zum Beben brachte. Trotz ausgeklügelter Verteidigungsstrategie mussten sich die Soldatinnen und Soldaten und zivilen Beschäftigenten des Einsatzführungsbereichs 2 der Übermacht des Erndtebrücker Carnevals Clubs (ECC) geschlagen geben.

Und auch dieses Jahr fällt ein Schlips zum Opfer.

Nach der symbolischen Kapitulation und Schlüsselübergabe für die Kaserne verwandelte sich das Casino in eine närrische Hochburg.

Bereits in den frühen Mittagsstunden zeichnete sich auch in diesem Jahr ab, dass dieser Tag kein gewöhnlicher Diensttag am Standort Erndtebrück werden würde. Mit geballter Kraft und bunten Kostümen rückten die Jecken des ECC in die Kaserne ein und erstürmten das Stabsgebäude. Ziel der Begierde: der goldene Schlüssel und das vorübergehende Kommando über den „Berg“.



Vergeblicher Widerstand

Der Kommandeur, Oberst Jens Dobrindt hatte seine Truppe auf die bevorstehende Erstürmung moralisch und taktisch vorbereitet, doch trotz Barrikaden und humorvoller „Verteidigungsmanöver“ gelang es nicht, den Ansturm der Närrinnen und Narren und somit die drohende Übernahme des Kommandos über die Hachenberg-Kaserne zu verhindern.

Doch gegen die rhetorischen Breitseiten und auch den unwiderstehlichen Charme der Funkengarde war kein Kraut gewachsen.

„Wir haben mit allem gerechnet, aber gegen diese geballte Ladung Erndtebrücker Karnevals- und Lebensfreude ist selbst unsere beste Strategie machtlos“, so Oberst Jens Dobrindt. Schließlich erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe und somit die Übergabe des Kommandos über die Soldatinnen und Soldaten des Standortes an den ECC.

Waffenruhe und Partystimmung im Casino

Nachdem die „weiße Flagge“ gehisst war, zogen „Sieger“ und „Besiegte“ gemeinsam in das Casino der Kaserne ein. Wo sonst Ordnung und Disziplin herrschen, regierten nun die Närrinnen und Narren des ECC’s.



Das Programm des ECC sorgte – wie jedes Jahr – für gute Stimmung und Schunkelrunden. Die Feierlichkeiten dauerten bis in die Abendstunden und bewiesen einmal mehr: Wenn der ECC kommt, zieht sogar der Einsatzführungsbereich 2 gerne den Kürzeren.

Bericht: Dominik Born

Tanzgarde zeigt ihren vollen Einsatz

Durch die symbolische Schlüsselübergabe bekamen die Jecken das Kommando über die Kaserne

Eindrucksvolle Pyramiden gehörten auch zum Repertoire der Tanzgarde

Fotos: Bundeswehr / Ragnar Hilkermeier