„Check das Handwerk“ im BIZ Siegen bringt Jugendliche und Betriebe zusammen

(wS/hwk) Siegen 13.02.2026 | Schülerinnen und Schüler, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, haben sich im Berufsinformationszentrum (BIZ) in Siegen im Handwerk ausprobiert: Zwei Tage lang stellten sich dort Handwerksbetriebe aus der Region vor – und die Schüler konnten bei einigen Übungen gleich selbst mit anpacken.

Die Veranstaltung „Check das Handwerk“ bringt bereits seit Jahren regelmäßig Schülerinnen und Schüler in Südwestfalen mit Handwerksbetrieben zusammen und erfolgt in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und der Kommunalen Koordinierungsstelle (KAoA).

Insgesamt etwa 100 Schülerinnen und Schüler aus den 9. und 10. Klassen verschiedener regionaler Schulen nahmen die Einladung ins Siegener BIZ über zwei Tage verteilt an.

Welches Gewerk sie interessiert, konnten sie selbst herausfinden: So wurden zum Beispiel Übungsköpfe frisiert oder ein Motorblock unter die Lupe genommen.

„Mit diesen praktischen Übungen merken die Schülerinnen und Schüler schnell, welche Berufe ihnen Spaß machen. Gleichzeitig kommen Sie so direkt mit den Betrieben vor Ort ins Gespräch“, sagt Matthias Schneider aus dem Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen. Außerdem haben auch Vertreter der Agentur für Arbeit Fragen der Schülerinnen und Schüler beantwortet und Tipps zur Ausbildungsplatzsuche gegeben.

Gute Ausbildungschancen im Handwerk

„Nach wie vor gibt es für das Ausbildungsjahr 2026 viele tolle Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk“, so Schneider. So sind in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Südwestfalen aktuell noch rund 180 freie Ausbildungsplätze zu finden, außerdem auch etliche Praktika und Einstiegsqualifizierungen.



Siegen war nach Meschede und Olpe die dritte Station der Veranstaltungsreihe „Check das Handwerk“ zum Jahresauftakt 2026. Folgende Betriebe und Innungen waren in Siegen dabei: Room – Stefan Göbel GmbH, W. Hundhausen Bauunternehmen GmbH, Bauunternehmen GÜNTHER GmbH + Co. KG, Schornsteinfeger-Innung für den Regierungsbezirk Arnsberg (Kreisgruppe Siegen-Olpe-Wittgenstein), Jürgens GmbH, ZON EICHEN, OTTO QUAST Bau AG und die Friseur-Innung Westfalen-Süd.

Acht Handwerksbetriebe und Innungen waren bei „Check das Handwerk“ in Siegen dabei. Foto: Handwerkskammer Südwestfalen







