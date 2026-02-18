Aufbau des Luftwaffensicherungsbataillons im Einsatzführungsbereich 2 schreitet voran

(wS/lw) Erndtebrück 18.02.2026 | Gut ein Jahr nach der offiziellen Indienststellung nimmt das neue Luftwaffensicherungsbataillon im Einsatzführungsbereich 2 konkrete Formen an. Nachdem die planerischen Grundlagen im Frühjahr 2025 gelegt wurden, ist der Aufbaustab in der Hachenberg-Kaserne nun voll arbeitsfähig.



Der Fokus verlagert sich jetzt von der reinen Verwaltung hin zur gezielten personellen Besetzung der Schlüsselpositionen und Ausplanung von ersten Übungsvorhaben.



Starke Resonanz, aber Bedarf an Fachpersonal

Die erste Phase der Personalsuche war bereits von Erfolg gekrönt. Zahlreiche Reservistinnen und Reservisten haben den Weg zu ihrer neuen „militärische Heimat“ gefunden. Doch während die Reihen der Mannschaften sich füllen, liegt der Schwerpunkt nun weiter auf der Führungsebene.

„Wir haben das Fundament gegossen, jetzt ziehen wir die Wände hoch. Dafür brauchen wir erfahrene Kameradinnen und Kameraden des militärischen Handwerks“, betont der Leiter des Aufbaustabes, Major Neuhoff.



Soldaten bei der Ausbildung unter ABC-Schutz – Symbolfotos: Bundeswehr/David Denc

Fokus auf Feldwebel und Unteroffiziere

Um die Einsatzfähigkeit der über 1.500 Dienstposten umfassenden Reserveeinheit weiter voranzutreiben, sucht der Einsatzführungsbereich 2 aktuell verstärkt nach:



Ausgebildeten Feldwebeln (m/w/d): Insbesondere für Funktionen als Gruppenführer, Zugführer oder in der Stabsarbeit.

Unteroffizieren (m/w/d): Zur Unterstützung der Ausbildung und zur Führung kleinerer Trupps im Objektschutz.



Gesucht werden Kameradinnen und Kameraden, die bereits über eine abgeschlossene Ausbildung in der Sicherungstruppe, der Infanterie oder vergleichbaren Bereichen verfügen und bereit sind, ihre Erfahrung in den Aufbau unseres Sicherungsbataillons mit einzubringen, so Neuhoff.

Standorte in ganz Deutschland

Die Besonderheit des Bataillons bleibt seine Dezentralität.

Einplanungen sind nicht nur am Standort Erndtebrück möglich, sondern erstrecken sich über die gesamten Liegenschaften des Einsatzführungsbereichs 2 – von Brekendorf im Norden bis Messstetten im Süden. Dies bietet Reservisten die Chance, heimatnah Dienst zu leisten und gleichzeitig einen essenziellen Beitrag zum Schutz der kritischen Infrastruktur der Luftwaffe zu leisten.



Kontakt für Interessierte

Haben Sie den Dienstgrad Unteroffizier oder Feldwebel (d.R.) und suchen eine neue Herausforderung? Dann melden sie sich unter:

E-Mail: ReservistenErndtebrueck@Bundeswehr.org

EinsFueBer2LwSichBtl@Bundeswehr.org

Telefon: 02753/604-4830 oder 4831

Foto: Bundeswehr/Ragnar Hilkermeier