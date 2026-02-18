Jahresempfang der Gemeinde in der Hickengrundhalle – Eine Bühne für das Ehrenamt

(wS/bu) Burbach 18.02.2026 | „Dieser Abend ist Ihnen gewidmet“, er ist ein „Zeichen der Wertschätzung und des Respekts.“ Heide Heinecke-Henrich, Burbachs 1. stellvertretende Bürgermeisterin, brachte die Idee des Jahresempfangs in ihrer Begrüßung auf den Punkt. Seit vielen Jahren bringt die Gemeindeverwaltung dem Ehrenamt in dieser Veranstaltung ihren Dank zum Ausdruck. Das bleibt auch unter dem neuen Bürgermeister Jonas Becker so.

Für ihn war die Rolle als Gastgeber in der Hickengrundhalle in Niederdresselndorf eine Premiere – eine von vielen in den vergangenen Wochen. Das erste Wort überließ er jedoch, der Tradition folgend, seiner Stellvertreterin. Heide Heinecke-Henrich betonte:

„Das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind die Menschen, die freiwillig Verantwortung übernehmen, die Zeit schenken, zuhören, anpacken und helfen.“

In Burbach lebten in allen Dörfern viele Menschen, die einen solchen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt beitrügen.

Bürgermeister Jonas Becker (l.) mit den Preisträgern des Heimat-Preises 2025 der Gemeinde Burbach. Foto: Gemeinde Burbach

Das Ehrenamt als Herzensangelegenheit

Pastor Felix Gerlach von der EFG Hickengrund näherte sich dem Thema Ehrenamt über das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Matthäus 20,1-16). Das Gleichnis illustriert Gottes großzügige Gnade, die die menschliche Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit übersteigt. Pastor Gerlach stellte sich das Gleichnis fortsetzend vor, wie nach der Lohnauszahlung weitere Menschen zum Weinbergbesitzer gekommen seien, um freiwillig und ohne Lohn zu arbeiten. Das seien für ihn die ehrenamtlich Engagierten: Ehrenamtler arbeiteten nicht für Geld, sondern „weil sie es auf dem Herzen haben“.

Bürgermeister Jonas Becker zitierte dazu John F. Kennedy: „Einen Vorsprung hat, wer da anpackt, wo andere erst einmal reden.“ Anpacken heiße laut Becker: Nicht wegzuschauen, nicht zu warten, sondern zu sagen: „Ich kümmere mich.“ Dieses Anpacken geschehe oft leise, ohne Bühne und ohne Applaus.

Rahmenbedingungen und Förderung

Stefanie Schmidt, Regionalmanagerin der LEADER-Region 3-Länder-Eck, erläuterte die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Vereine haben hier die Chance, Projekte mit bis zu 250.000 Euro fördern zu lassen. Auch die Kleinprojektförderung (bis zu 20.000 Euro Gesamtwert) bietet eine wichtige Alternative für kleinere Maßnahmen.

Die Preisträger des Heimat-Preises 2025

Zum Abschluss wurden verdiente Ehrenamtler ausgezeichnet:

Platz Preisträger Projekt / Grund Preisgeld 1. Platz Heimatverein Würgendorf Gründung einer Jugendgruppe 2.500 € 2. Platz Waldgenossenschaft Burbach Nachhaltiges Bejagungskonzept 1.500 € 3. Platz CVJM Burbach Kinder- und Jugendfreizeiten 1.000 €

Zudem wurde die Ehrenmedaille in Silber der Gemeinde Burbach an Volker Greis verliehen. Er engagiert sich seit über 50 Jahren im TV Dresselndorf und war in zahlreichen weiteren Vereinen aktiv.

Musikalischer Ausklang

Musikalisch wurde der Abend vom MGV 1897 Oberdresselndorf unter der Leitung von Musikdirektor Kai Uwe Schöler gestaltet. Mit Stücken wie „Roll, Jordan, roll“ und „You raise me up“ verliehen sie der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen. Der Dank des Bürgermeisters galt abschließend sowohl den Sängern als auch dem Heimatverein Niederdresselndorf, der den Thekendienst übernahm – ein echtes Beispiel für „Ehrenamtler im Einsatz für das Ehrenamt“.

Fotos: Gemeinde Burbach