Dart-Weltstar kommt nach Siegen: Meet & Greet mit Gabriel Clemens in der City Galerie

(wS/md) Siegen 20.02.2026 | Ein echtes Highlight für alle Dart-Fans in der Region:

Am 27. Februar 2026 kommt Deutschlands erfolgreichster Dartprofi Gabriel Clemens in den Darts Pop Up Store in die City Galerie Siegen.

Von 15:00 bis 17:00 Uhr haben Besucher die einmalige Gelegenheit, den „German Giant“ hautnah zu erleben.

Fotos, Autogramme und persönliche Begegnungen

Während des zweistündigen Meet & Greets können sich Fans:

• Autogramme sichern

• Fotos mit Gabriel Clemens machen

• ihren Dart-Star persönlich treffen und ein paar Worte wechseln

Ein besonderes Erlebnis – nicht nur für eingefleischte Dart-Enthusiasten, sondern auch für alle, die die Faszination dieses Sports einmal aus nächster Nähe erleben möchten.

Drei Fans spielen gegen den Profi

Als absolutes Highlight haben drei glückliche Gewinner die Möglichkeit, ein Match gegen Gabriel Clemens zu bestreiten.

Das Gewinnspiel läuft aktuell über die Social-Media-Kanäle des Dartshop Dillenburg. Dort finden Interessierte alle Teilnahmebedingungen und Details zur Verlosung.

Deutschlands erfolgreichster Dartspieler

Gabriel Clemens ist seit Jahren das Aushängeschild des deutschen Dartsports. International bekannt wurde er vor allem durch seinen historischen Lauf bei der PDC World Darts Championship 2023, als er als erster Deutscher das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreichte.

Pflichttermin für Dart-Fans in der Region

Der Besuch des deutschen Topspielers verspricht eine volle City Galerie und beste Stimmung im Darts Pop Up Store.

Wer Gabriel Clemens live erleben möchte, sollte sich den 27. Februar 2026 unbedingt im Kalender markieren – ein Termin, den sich Dart-Fans im Raum Siegen nicht entgehen lassen sollten.

