„Die zärtliche Revolution“ – Kinoabend mit Diskussionsrunde in Hilchenbach

(wS/awo) Hilchenbach 06.02.2026 | Der AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe lädt im Rahmen seines Jubiläumsjahres am 24. Februar 2026 um 18 Uhr zu einem Kinoabend ins Viktoria-Filmtheater Hilchenbach Dahlbruch ein.

Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Die zärtliche Revolution“ der Regisseurin Annelie Boroș, im Anschluss findet eine kurze Diskussionsrunde statt. Die ersten 100 Tickets übernimmt der AWO Bezirksverband Westliches Westfalen. Der Eintritt beträgt danach 5 €.

Der 95-minütige Dokumentarfilm begleitet vier unterschiedliche Menschen, die Fürsorge in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt haben. Er gewährt eindrucksvolle Einblicke in den Alltag von Pflegekräften, Klimaaktivisten sowie von Menschen mit Behinderungen, die sich für eine solidarische, fürsorgliche und zärtlichere Gesellschaft einsetzen.

„Die zärtliche Revolution“ stellt dabei zentrale gesellschaftliche Fragen: Warum erfährt Care-Arbeit so wenig öffentliche Anerkennung? Weshalb bleibt das Engagement begleitender und pflegender Menschen oft unsichtbar – und wie kann sich das ändern? Der Film regt zum Nachdenken über den Stellenwert von Pflege, Solidarität und Menschlichkeit an und eröffnet neue Perspektiven auf ein notwendiges Umdenken in unserer Gesellschaft.

Im Anschluss an die Filmvorführung lädt der AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe zu einer Diskussionsrunde ein.

24. Februar 2026 um 18 Uhr

Viktoria Filmtheater

Bernhard-Weiss-Platz 6

57271 Hilchenbach-Dahlbruch