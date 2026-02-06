HSG Krefeld will raus, TuS Ferndorf nicht rein – Abstiegskampf pur in der Glockenspitzhalle

(wS/Red) Kreuztal, 06.02.2026 | Platz 15 klingt komfortabler, als er ist. Ab Rang 17 geht das Licht aus und Ferndorf spürt den Atem der Verfolger

Der entscheidende Monat der Handball-Rückrunde beginnt für den TuS Ferndorf mit dem schweren Auswärtsspiel bei der HSG Krefeld am Samstag um 18:00 Uhr in der Glockenspitzhalle.

Die Eagles sind keine Angstgegner, der TuS hat aber gegen sie im Heimspiel in der Stählerwiese nur ein 29:29 (16:16) erreicht. Das war ein schlechter Saisonstart, aber es folgten ja weitere Misserfolge, wie wir ja alle wissen. In Ligaspielen hat Ferndorf seit 2019 aber auch noch nie gegen sie verloren.

Aber in dieser verrückten Liga ist immer alles möglich, doch es ist nicht der Anspruch des TuS da weiterzumachen, wo sie am 26.12.25 die Hinrunde beendet haben. Denn die wurde mit einer Niederlage bei TUSEM Essen abgeschlossen.

Zu wem reisen wir eigentlich, Krefeld ist schließlich auf Platz 17 der Tabelle zu finden und das bedeutet auf einem Abstiegsplatz mit 6:28 Punkten. Ferndorf finden wir eigentlich in der gleichen Region, nämlich auf Platz 15 mit 9:25 Punkten. Die Eagles haben bisher mehr Tore erzielt als Ferndorf, es sind 501, Ferndorf hingegen 471. Dafür hat Krefeld fast 100 Gegentore mehr erhalten. Kann man darauf aufbauen, vielleicht, aber wir denken eher nicht, das wäre zu blauäugig. Aktuell fehlt bei ihnen wohl der Ex-Ferndorfer Lucas Schneider, er war zumindest beim letzten Auswärts-Testspiel gegen Bevo HC als krank verzeichnet. Zwei weitere Ex-Ferndorfer stehen in ihren Diensten, es sind Christopher Klasmann und Jörn Persson, Klasmann hat in Holland 5 Tore erzielt, Persson 1 Tor, aber vielleicht hat man Persson auch geschont für das schwere Spiel gegen den TuS.

Aber Vorsicht, die Eagles haben seit 1 Woche einen sehr starken Neuzugang in ihren Reihen, es ist der spanische Erstligatorhüter PAU GUITART, (genannt „El Muro“-Die Mauer), der mit Sicherheit nicht billig war. Er, der in der Liga ASOBAL, der 1. Liga in Spanien mit seiner Mannschaft zwar nur auf Platz 11 steht, hat in der Hinrunde in 16 Spielen 128 Paraden hingelegt und steht damit auf Platz 4 in der Keeper-Rangliste. In der letzten Saison wurde er mit irren 280 Paraden ins All-Star-Team gewählt. Auf Platz 1 dieser Rangliste finden wir übrigens auch Emil Nielsen, der noch im Endspiel der EM gegen Deutschland im dänischen Tor stand. Und es gibt aktuell noch einen zweiten Neuzugang, es ist der Potsdamer Rückraumspieler Marvin Kix, er spielt mit sofortiger Wirkung auch für die Eagles und wird am Samstag gegen den TuS erstmals zum Einsatz kommen.

Wenn der TuS in Krefeld antritt, werden die Eagles versuchen, die Punkte einzuheimsen, es wäre dann der erst zweite Heimsieg für sie, hinzu kommt noch ein Heim-Remis, aber das war`s dann auch schon.

Lässt uns das ruhiger schlafen? Neeein, tut es nicht, das macht sie eher noch gefährlicher, denn sie wollen aus dem Ligasumpf raus, Ferndorf hingegen will da nicht reinrutschen.

Anfang des Jahres gab es eine Pressekonferenz in der Sparkassen-Lounge der Dreifachhalle. Da war genau das unter anderem ein großes Thema. Was wird gemacht, wenn es in Krefeld nicht funktioniert? Außerdem hält der Ligaspielplan für Februar mit Dormagen, Hagen und Oppenweiler-Backnang nicht unbedingt Leckerbissen bereit.

Wir denken, im Verein wird dann schon mit den Füßen gescharrt, denn wenn es einen Fehlstart gibt, muss geredet werden, das war auch das Credo der Pressekonferenz. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Wir sollten zu Ceven Klatt halten und ihm für einen guten Start die Daumen drücken.

Lt. Ceven Klatt werden wir den BHC-Spieler Soeren Servos, der im Gast-Testspiel gegen Essen noch seinen Einstand gab und einen guten Eindruck hinterließ, demnächst offiziell in den TuS-Farben sehen. Er wird aber in Krefeld noch nicht dabei sein. Aber vielleicht gibt es ja noch eine weitere Überraschung, wer weiß das schon!!?? Auf der Torhüterposition hat sich nichts verändert, Can Adanir hat ja, wie von uns schon berichtet, seinen Vertrag verlängert und wegen der langen Verletzungszeit von Jonas Wilde hat der Verein ja noch in der Hinrunde Filip Baranasic ins Boot geholt, der bisher einen guten Job macht, zudem bleibt Filip „länger“ bei uns, so Ceven Klatt. Auf Rechtsaußen hat man sich ja schon mit Finn Scharnweber verstärkt, der vorerst eine Verstärkung auf der Rechtsaußenposition sein soll und mit Josip Eres das Duo auf dieser Position bildet.

Ob und was sich in der Rückrunde personell ändert, ist derzeit offen. Stichtag dafür ist der 15. Februar. Im Hinblick auf die kommende Saison gibt es laut Ceven Klatt zudem Bemühungen, Tom Jansen in Ferndorf zu halten, obwohl dieser ursprünglich nur bis zum Saisonende bleiben wollte.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

CEVEN KLATT: Es ist schade, dass uns die Grippewelle letzte Woche so stark getroffen hat, es gab Spieler, die konnten sieben, acht Tage hintereinander nicht trainieren, sie sind einfach mit einem schweren Infekt. Und das war nicht nur einer, das waren vier, fünf Spieler. Es ist auch so schade, dass sich Philip Würz wieder verletzt hatte, aber es gibt da doch etwas positives zu berichten, denn er wird in der kommenden Woche direkt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Was positiv war, dass man auch in den Testspielen schon sehen konnte, dass wir Fortschritte in den Dingen gemacht haben, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Nämlich im Tempospiel und im Umschaltspiel, das hat mir gegen Wetzlar gefallen und auch phasenweise in Essen. Ich hoffe auch, dass wir das auch in den nächsten Wochen mit in die Saison transportieren können und auch Kapital daraus schlagen.

Krefeld hat auf dem Transfermarkt noch einmal kräftig zugeschlagen, denn mit dem spanischen Torhüter Pau Guitart und dem Potsdamer Marvin Kix haben sie zum einen einen Top-Torhüter verpflichten können und mit dem Potsdamer Marvin Kix einen hochtalentierten Rückraumspieler. Dreh-u. Angelpunkt im Krefelder Spiel ist und bleibt Jörn Persson mit seiner Geschwindigkeit und seiner Torgefahr. Ich erwarte einen absoluten Abstiegskampf, der von Emotionalität geprägt sein wird, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die sich gut kennen und wo viele Kleinigkeiten Spielentscheidend sein werden.

Mit der viertbesten Abwehr der Liga sind wir sehr gut darin, Tore zu verhindern und den Gegner da immer wieder vor schwere Aufgaben zu stellen. Die Abwehr muss die Basis für dieses Fundament sein, wenn wir erfolgreich sein wollen. Aus dieser Abwehr heraus wollen wir mit Tempo nach vorne spielen und damit Krefeld vor eine hohe Hürde stellen und ins gebundene Spiel zwingen.

Wer spielen kann und wer nicht ist noch mit einem Fragezeichen versehen, da ja noch einige nicht trainieren konnten und ich muss heute tatsächlich schauen, wie es heute und morgen in den beiden verbleibenden Trainingseinheiten aussieht und wer uns dann am Wochenende zur Verfügung steht. Soeren Servos Verpflichtung ist noch nicht so zustande gekommen, dass er Samstag spielen könnte, aber er wird vollumfänglich ab Montag nächster Woche bei uns sein. Im Hinspiel waren es die einfachen Fehler, die technischen Fehler, die uns den Sieg gekostet haben, das müssen wir besser machen. Es wäre auch schön, wenn wir das Torhüterduell gewinnen, denn das haben wir im Hinspiel verloren. Wir müssen wieder in diesen Modus kommen zu kämpfen, zu beißen und zu kratzen, das wird ganz wichtig sein.

Bericht: Peter Trojak

Collage: Andreas Domian

Grafik: KI