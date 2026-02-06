Von Hessen bis ins Sauerland: Jugendturniere beim SV Setzen ziehen 99 Teams an

(wS/sv) Siegen 06.02.2026 | Die Jugend-Abteilung des SV Setzen richtet im an den beiden kommenden Wochenenden insgesamt 10 Jugend-Turniere aus – Insgesamt werden 99 Teams erwartet – Zusagen aus Hessen, Westerwald und den Kreisen Olpe, HSK, Hagen und Lüdenscheid.



Nachdem der SV Setzen bereits Anfang Januar ein U13- sowie ein U11-Turnier durchgeführt hat richtet der Verein an den kommenden beiden Wochenenden weitere 10 Turniere und Spielfeste für Jugendteams aus.



Die Turniere mit 96 teilnehmenden Mannschaften finden in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule am Schießberg in Siegen-Geisweid statt. Der Turnierreigen wird am kommenden Samstag ab 09.00 Uhr durch 10 U10 / E1-Junioren-Teams eröffnet, ab 13.30 Uhr kämpfen 15 U12 / D2-Mannschaften um den Turniersieg.

Die Turniere im Einzelnen:



Samstag, 07.02.2026, 09:00 – 13:05 Uhr

U10 / E2-Junioren – 12 Teams



Samstag, 07.02.2026, 13:30 – 19:10 Uhr

U12 / D2-Junioren – 15 Teams





Sonntag, 08.02.2026, 09:00 – 11:50 und 12:30 – 15:15 Uhr

2 x U15 / C-Junioren – Jeweils 8 Teams



Sonntag, 08.02.2026, 16:00 – 20.30 Uhr

U19 / A-Junioren – 9 Teams





Samstag, 14.02.2026, 09:00 – 12:30 und 12:30 – 15:30 Uhr

2 x U9 / F1-Junioren-Spielfeste – 10 bzw. 8 Teams



Samstag 14.02.2025, 16:00 – 20:15 Uhr

U17 / B-Junioren -10 Teams



Sonntag, 15.02.2026, 09:00 – 12:30 und 13:30 – 17:00 Uhr

2 x U8 / F2-Junioren-Spielfeste – Jeweils 7 Teams



Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens gesorgt werden. Der Verein verzichtet auch in diesem Jahr wieder bewusst auf Eintrittsgelder, stattdessen freut sich die Jugend-Abteilung über eine kleine freiwillige Spende für die Jugendkasse.

Bei den F- und E-Junioren erhalten alle Spieler eine Medaille, die vier erstplatzierten Teams bei den E-Junioren erhalten darüber hinaus einen Pokal. Bei den D- bis A-Junioren werden die vier erstplatzierten Mannschaften mit einem Pokal ausgezeichnet.