Lions Club Siegen spendet 4.000 Euro an „Frauen helfen Frauen e.V.

(wS/lc) Siegen 05.02.2026 | Der Lions Club Siegen hat am 18. Dezember 2025 eine Spende in Höhe von 4.000 Euro an den Verein Frauen helfen Frauen e.V. übergeben. Die Spende wurde vom Präsidenten des Lions Club Siegen, Herrn Jörg Müller, sowie vom Vorsitzenden des Lions Fördervereins Siegen e.V., Herrn Harald Peter, an Frau Alica Mielke als Vertreterin des Vereins überreicht.

Der Lions Club Siegen unterstützt seit vielen Jahren die wertvolle und unermüdliche Arbeit der Frauenberatungsstelle in Siegen. Die diesjährige Spende soll den vielfältigen Angeboten zugutekommen, darunter Beratung, Präventionsarbeit, Unterstützung bei sexualisierter Gewalt sowie dem Frauenhaus.

Jörg Müller betonte bei der Übergabe die große Bedeutung des Engagements von Frauen helfen Frauen e.V. für die Region. Frau Mielke erläuterte, dass betroffene Frauen bereits seit 1988 professionelle Hilfe in der Beratungsstelle finden. Im Jahr 2000 kam zudem die Fachstelle Sexualisierte Gewalt hinzu. Das Frauenhaus wurde schon 1982 eröffnet – vier Jahre nach der Gründung des Vereins – und bietet seither gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern Schutz und Unterstützung.

Unterstützung erhalten Betroffene unter der 0271 / 21887 oder https://www.frauenhelfenfrauen-siegen.de.

Alica Mielke von ‚Frauen helfen Frauen e.V.‘ und Jörg Müller als Präsident vom Lions Club Siegen