Klassik trifft Clubnacht: PhilVibes 2 bringt Clubkultur ins Haus der Musik nach Siegen

(wS/ps) Siegen 5.02.2026 | PhilVibes 2: Elektro-Pop Konzert-Party im Haus der Musik – Samstag, 28. Februar 2026, 19:30 Uhr
PhilVibes 2 ist zurück – und setzt noch einen drauf. Nach der erfolgreichen PhilVibes-Party im Stil der 20er
Jahre geht es weiter – diesmal mit einem Konzept, das bewusst Gegensätze zusammenführt: Konzert und
Party, Elektronik und Klassik, DJ-Set und Live-Streichquartett. Heraus kommt eine Elektro-Pop Konzert-Party
– der Geheimtipp in Siegen für alle, die Tanzen lieben und zugleich echte Musikerinnen und Musiker hören
wollen.
Raumdekoration: Konzertsaal wird Club-Lounge
Im Haus der Musik wird der Saal in eine Club-Lounge verwandelt: Lichtinseln, Lounge-Bereiche und eine
klare Tanzfläche schaffen Nähe und Atmosphäre. Das Setting verbindet Clubgefühl mit Konzertkultur – mit
Platz zum Tanzen und zum Verweilen.
Live-Höhepunkte
DJ Mario Mammone gestaltet die Live-Höhepunkte mit einem Streichquartett der Philharmonie
Südwestfalen: Evgenia Gelen (Violine), Liliane Hazin-Dorus (Violine), Pedro Dominguez Conde (Viola) und
Renate Apperloo (Cello) – ergänzt durch Eric Steffens am E-Bass. In drei Live-Blöcken à ca. 20–25 Minuten
wird Elektro-Pop zur Konzertform: Club-Beats treffen auf Streicherlinien, die alles größer, dichter und
eindrucksvoller machen.
VVALLEY: DJ-Set zwischen den Live-Blöcken
Wenn das Quartett nicht spielt, übernimmt das Siegener DJ-Duo VVALLEY: Abtanzen, Übergänge und Party
bis ca. 00:00 Uhr – mit aktuellen Clubtracks, tanzbaren Grooves und einem sicheren Spannungsbogen.
Dresscode & Welcome-Drink
Outfits? Alles ist erlaubt: extravagant, elegant oder völlig frei. Zum Start des Abends gibt es das erste
Getränk gratis.
Veranstaltungsdaten
ProTicket Hotline: 0231 – 917 22 90 (Mo–Fr 9:30–18:00)
Hinweis: Begrenzte Plätze – frühzeitige Ticketbuchung empfohlen.
Termin: Samstag, 28. Februar 2026 · 19:30 Uhr
Ort: Haus der Musik · Oranienstraße 19, Siegen
Eintritt: 25 € | Studierende: 15 €
Tickets: https://www.proticket.de/veranstaltung/0-philvibes-2