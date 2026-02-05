Klassik trifft Clubnacht: PhilVibes 2 bringt Clubkultur ins Haus der Musik nach Siegen

(wS/ps) Siegen 5.02.2026 | PhilVibes 2: Elektro-Pop Konzert-Party im Haus der Musik – Samstag, 28. Februar 2026, 19:30 Uhr

PhilVibes 2 ist zurück – und setzt noch einen drauf. Nach der erfolgreichen PhilVibes-Party im Stil der 20er

Jahre geht es weiter – diesmal mit einem Konzept, das bewusst Gegensätze zusammenführt: Konzert und

Party, Elektronik und Klassik, DJ-Set und Live-Streichquartett. Heraus kommt eine Elektro-Pop Konzert-Party

– der Geheimtipp in Siegen für alle, die Tanzen lieben und zugleich echte Musikerinnen und Musiker hören

wollen.



Raumdekoration: Konzertsaal wird Club-Lounge

Im Haus der Musik wird der Saal in eine Club-Lounge verwandelt: Lichtinseln, Lounge-Bereiche und eine

klare Tanzfläche schaffen Nähe und Atmosphäre. Das Setting verbindet Clubgefühl mit Konzertkultur – mit

Platz zum Tanzen und zum Verweilen.



Live-Höhepunkte

DJ Mario Mammone gestaltet die Live-Höhepunkte mit einem Streichquartett der Philharmonie

Südwestfalen: Evgenia Gelen (Violine), Liliane Hazin-Dorus (Violine), Pedro Dominguez Conde (Viola) und

Renate Apperloo (Cello) – ergänzt durch Eric Steffens am E-Bass. In drei Live-Blöcken à ca. 20–25 Minuten

wird Elektro-Pop zur Konzertform: Club-Beats treffen auf Streicherlinien, die alles größer, dichter und

eindrucksvoller machen.



VVALLEY: DJ-Set zwischen den Live-Blöcken

Wenn das Quartett nicht spielt, übernimmt das Siegener DJ-Duo VVALLEY: Abtanzen, Übergänge und Party

bis ca. 00:00 Uhr – mit aktuellen Clubtracks, tanzbaren Grooves und einem sicheren Spannungsbogen.

Dresscode & Welcome-Drink



Outfits? Alles ist erlaubt: extravagant, elegant oder völlig frei. Zum Start des Abends gibt es das erste

Getränk gratis.

Veranstaltungsdaten

ProTicket Hotline: 0231 – 917 22 90 (Mo–Fr 9:30–18:00)

Hinweis: Begrenzte Plätze – frühzeitige Ticketbuchung empfohlen.

Termin: Samstag, 28. Februar 2026 · 19:30 Uhr

Ort: Haus der Musik · Oranienstraße 19, Siegen

Eintritt: 25 € | Studierende: 15 €

Tickets: https://www.proticket.de/veranstaltung/0-philvibes-2