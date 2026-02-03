News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Elektronische Klassiker im Fokus: Depeche-Mode-Party am 6. Februar im Vortex Weidenau

3. Februar 20261
(wS/red) Siegen 03.02.2026 | Freunde elektronischer Musik und New-Wave-Klassiker sollten sich diesen Termin vormerken: Am Freitag, 6. Februar 2026, lädt der Vortex Surfer Musikclub erneut zu einer besonderen Depeche-Mode-Nacht ein. Bei der mittlerweile vierten „Mode Devotion“ steht die Musik der britischen Kultband Depeche Mode im Mittelpunkt – ergänzt durch weitere Szene- und Clubklassiker.

Für den passenden Sound sorgen DJ Missi und DJ Thomas, die mit einem tanzbaren Mix aus Synthpop, Wave und 80er-Hits durch die Nacht führen. Der Einlass beginnt um 21 Uhr, der Eintritt beträgt 8 Euro.

Veranstaltungsort ist der Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, 57076 Siegen-Weidenau. Die Macher freuen sich auf zahlreiche Gäste und eine stimmungsvolle Party mit viel Tanzfläche, Nostalgie und Clubatmosphäre.

