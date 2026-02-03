Elektronische Klassiker im Fokus: Depeche-Mode-Party am 6. Februar im Vortex Weidenau

(wS/red) Siegen 03.02.2026 | Freunde elektronischer Musik und New-Wave-Klassiker sollten sich diesen Termin vormerken: Am Freitag, 6. Februar 2026, lädt der Vortex Surfer Musikclub erneut zu einer besonderen Depeche-Mode-Nacht ein. Bei der mittlerweile vierten „Mode Devotion“ steht die Musik der britischen Kultband Depeche Mode im Mittelpunkt – ergänzt durch weitere Szene- und Clubklassiker.
Für den passenden Sound sorgen DJ Missi und DJ Thomas, die mit einem tanzbaren Mix aus Synthpop, Wave und 80er-Hits durch die Nacht führen. Der Einlass beginnt um 21 Uhr, der Eintritt beträgt 8 Euro.
Veranstaltungsort ist der Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, 57076 Siegen-Weidenau. Die Macher freuen sich auf zahlreiche Gäste und eine stimmungsvolle Party mit viel Tanzfläche, Nostalgie und Clubatmosphäre.
Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt.
Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus.❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen