Folkrock-Night mit Ticket to Happiness und Liebe & Krawall am 14. Februar im Vortex Surfer Musikclub Siegen

(wS/vo) Siegen 03.02.2026 | Am 14. Februar lädt der Vortex Surfer Musikclub zu einer besonderen Folkrock-Night ein. Mit Ticket to Happiness und Liebe & Krawall stehen zwei Bands auf der Bühne, die für mitreißende Live Energie, handgemachte Musik und starke Inhalte bekannt sind.



Die mehrfach preisgekrönte Band Ticket to Happiness zählt mit über 200 Konzerten in ganz Deutschland zu den bekanntesten Celtic- & American-Folkrockbands des Landes. Kraftvolle Folkrock-Hymnen zum Mitsingen, gefühlvolle Balladen und virtuose Instrumentalstücke prägen ihren Sound. Die Band verbindet positive Leichtigkeit mit klaren gesellschaftlichen Statements und begeistert sowohl auf Tonträgern als auch live auf renommierten Festivals wie dem Folkfestival Rudolstadt, dem Bardentreffen Nürnberg oder dem Irish Folk Open Air Poyenberg. 2026 ist die Band erneut auf Tour und macht dabei Halt in Siegen.



Foto: Milena Schmidt – ticket2happiness.de

Als zweite Band ist Liebe & Krawall zu erleben – eine junge Folkrock-Band aus Münster mit deutschsprachigen Texten und Punkkante.

Gegründet von zwei Musikern von Ticket to Happiness, steht die Band für ehrliche Songs, zwei ausdrucksstarke Stimmen und eine Mischung aus Zartheit und Ausbruch. Bereits kurz nach ihrer Gründung spielte Liebe & Krawall eine erfolgreiche Supporttour mit der Band Rauhbein.



Foto: Liebe und Krawall (Band) – liebeundkrawall.de

Die Folkrock-Night im Vortex verspricht ein intensives Konzerterlebnis zwischen Feiern, Mitfühlen und Ausrasten.



Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr



Ort: Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, 57076 Siegen



Tickets: www.eventbrite.de oder direkt im Vortex