Fußgänger bei Verkehrsunfall in Netphen-Deuz leicht verletzt

9. Februar 20263
(wS/ots) Netphen 09.02.2026 | Am Freitagmorgen (06.02.2026) ist ein 69-Jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Gegen 05:30 Uhr wollte ein 60-Jähriger Mercedesfahrer aus der Straße „Am Bernstein“ nach links in Richtung Deuz abbiegen. Dabei übersah er einen dunkel gekleideten 69-jährigen Fußgänger, der die Straße an einer Fußgängerampel überquerte und es kam zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Fußgänger.

Der 69-Jährige wurde mittels Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Aufgrund des Unfalls macht die Polizei noch einmal darauf aufmerksam, im Bereich von Fußgängerüberquerungen besonders vorsichtig zu fahren.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
