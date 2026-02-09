News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Tödlicher Zimmerbrand in Hilchenbach: Männlicher Bewohner verstirbt am Einsatzort

9. Februar 202625
(wS/red) Hilchenbach 09.02.2026 | Bei einem Zimmerbrand in der Hilchenbacher Ortsmitte ist am Montagmittag ein Mann ums Leben gekommen.

Gegen 11:51 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Straße „In der Herrenwiese“ gerufen. Nach dem Eintreffen der Retter bestätigte sich die Meldung über einen Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus, bei dem eine männliche Person schwerste Brandverletzungen erlitten hatte.

Einsatz von Rettungshubschrauber und Seelsorge

Trotz der schnellen Landung eines Rettungshubschraubers und der unmittelbaren medizinischen Versorgung durch den Notarzt erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen. Aufgrund der Schwere des Ereignisses wurde zudem die Notfallseelsorge hinzugezogen, um Betroffene und Einsatzkräfte zu betreuen.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Straße „In der Herrenwiese“ musste für die Dauer der Rettungs- und Löscharbeiten voll gesperrt werden. Seit etwa 13:50 Uhr ist die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Zur Ursache des Feuers gibt es derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und der Brandort wird untersucht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

