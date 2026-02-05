Gewalt im Regionalverkehr: Brutaler Angriff auf Zugpersonal in der Volmetalbahn

(wS/ots) Lüdenscheid 05.02.2026 | Zwei Männer sollen gestern Vormittag einen Lokführer geschlagen und einen Schaffner bespuckt haben. Die 26 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen fuhren mit der Volmetalbahn, als sie kontrolliert wurden. Der 38-Jährige konnte keinen Fahrschein vorweisen und soll sich aggressiv verhalten haben. Sein Begleiter habe dem Schaffner ins Gesicht gespuckt. Am Brügger Bahnhof rief der Schaffner den Lokführer zu Hilfe. Im weiteren Verlauf sei es zu einer Rangelei und Faustschlägen gekommen. Die Jacke und die Brille eines Beteiligten gingen zu Bruch.

Polizeibeamte erteilten den Fahrgästen Platzverweise und brachten den Vorfall zur Anzeige

Symbolfoto