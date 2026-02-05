Gegen das Vergessen – Gedenkstättenfahrt nach Weimar in den Osterferien 2026

(wS/fr) Freudenberg 05.02.2026 | Erinnerung ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade für junge Menschen, die zeitlich weit entfernt von den Verbrechen des Nationalsozialismus aufwachsen, stellt sich immer wieder die Frage, wie Geschichte lebendig und begreifbar bleiben kann. Die Stadt Freudenberg setzt in den Osterferien 2026 bewusst ein Zeichen: Mit einer viertägigen Gedenkstättenfahrt nach Weimar möchte die Stadtjugendpflege Jugendliche für historische Verantwortung, demokratische Werte und gesellschaftliche Wachsamkeit sensibilisieren.

Vom 24. bis 27. April 2026 reisen Jugendliche ab 16 Jahren gemeinsam mit pädagogischer Begleitung nach Thüringen. Im Mittelpunkt der Fahrt steht der Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald. Dort sollen die Teilnehmenden einen unmittelbaren Zugang zur Geschichte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erhalten – jenseits von Schulbüchern und abstrakten Zahlen. Ergänzt wird das Programm durch einen Besuch der ehemaligen Fabrik „Topf und Söhne“, deren Geschichte aufzeigt, wie industrielle und zivile Akteure aktiv an den Verbrechen des NS-Regimes beteiligt waren.

Ziel des Projekts ist es, historische Bildung mit gegenwärtigen Fragen zu verknüpfen. Wie konnte eine gesamte Gesellschaft Teil eines Unrechtsstaates werden? Warum blieb Widerstand die Ausnahme? Und was bedeutet diese Geschichte für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft heute? Solche Fragen sollen nicht nur während der Fahrt, sondern auch in Vor- und Nachbereitungstreffen gemeinsam reflektiert werden.

Neben der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bietet die Fahrt Raum für Austausch, gemeinsames Erleben und die Erkundung der Stadt Weimar, die wie kaum ein anderer Ort für die Spannungsfelder deutscher Geschichte steht. Das Angebot wird durch den Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e.V. gefördert und richtet sich ausdrücklich an junge Menschen, die sich aktiv mit gesellschaftlicher Verantwortung auseinandersetzen möchten.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 50 Euro und umfasst Unterkunft, An- und Abreise, pädagogische Begleitung sowie Verpflegung. Anmeldungen sind bis zum 28. März 2025 im Jugendtreff Backes in Freudenberg möglich.

In einer Zeit, in der demokratische Grundwerte zunehmend unter Druck geraten, versteht sich die Fahrt als Einladung zur Auseinandersetzung – und als Beitrag dazu, dass Erinnerung nicht verblasst, sondern Haltung formt.