Wenn Kerzen mehr sagen als Worte: In der in der St.-Martinus-Kirche Olpe lädt die „Nacht der Lichter“ zum Innehalten ein

(wS/th) Olpe 05.02.2026 | Bereits zum sechsten Mal lädt das jugendspirituelle Netzwerk TABOR am Freitag, 6. März 2026, von 20 bis 21.30 Uhr zur „Nacht der Lichter“ in die St.-Martinus-Kirche in Olpe ein.

Die Nacht der Lichter orientiert sich an der Spiritualität der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in Ostfrankreich. Charakteristisch sind ein von Kerzen erleuchteter Kirchenraum, ruhige, sich wiederholende Gesänge, Zeiten der Stille sowie Möglichkeiten zum persönlichen Gebet und zum Gespräch. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können.

Gestaltet wird die Veranstaltung maßgeblich von vielen ehrenamtlich engagierten jungen Menschen aus der Region, die sich sowohl in der Vorbereitung als auch am Abend selbst einbringen – etwa beim Aufbau, in der musikalischen Gestaltung und während der Liturgie. Eine von ihnen ist Emily, die bereits seit Beginn der Vorbereitungen mitarbeitet und auch am Veranstaltungsabend unterstützt. „Mir ist es wichtig, dass Menschen hier einfach ankommen können – ohne Druck, mit Zeit für sich und für Gott“, sagt sie über ihr Engagement bei der Nacht der Lichter.

Auch diesmal wird die Nacht der Lichter wieder in ökumenischer Freundschaft mit den in Olpe ansässigen christlichen Konfessionen durchgeführt.

Eingeladen sind Interessierte jeden Alters, besonders auch junge Menschen und Jugendliche, etwa im Rahmen ihrer Firmvorbereitung.



Das Besondere: Es wird ein Projektchor zur Unterstützung der besonderen Taizé-Gesänge unter der Leitung von Silvia Greiten ins Leben gerufen. Dazu sind alle Interessierten, unabhängig von Alter und Vorerfahrung, herzlich eingeladen. Am Samstag, 28.02., findet dazu von 10-17 Uhr ein Probentag in Olpe statt, am Donnerstagabend, 5.3. die Generalprobe in der St.-Martinus-Kirche. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter theresa.hellekes@taborsauerland.de oder 0175 9633094 wird gebeten.