Küchenbrand in Littfeld – Mehrere Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt

(wS/red) Kreuztal 15.02.2026 | Am Sonntagmorgen wurden um 9:54 Uhr die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Einsatz in die Altenberger Straße nach Littfeld alarmiert. In einem Wohnhaus war es zu einem Küchenbrand gekommen.

Mit einem Großaufgebot eilten die Einsatzkräfte zur Einsatzstelle, um schnell Hilfe zu leisten. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte war deutlicher Brandgeruch außerhalb des Gebäudes wahrnehmbar. Anwohner hatten zuvor begonnen, das Feuer selbst zu löschen.

Drei Personen mussten vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Bei allen bestand der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Nach ersten Informationen wurde niemand schwer verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Kreuztal, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, die Polizei, das DRK Kreuztal sowie die Rettungswache Kreuztal (DRK).

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Update: Die Bewohner löschten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Einsatzkräfte führten im Anschluss eine Kontrolle durch und belüfteten das Gebäude mit technischem Gerät.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de