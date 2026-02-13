13-jähriger Junge aus Siegen-Geisweid vermisst – Polizei bittet dringend um Hinweise

(wS/ots) Siegen 16.02.2026 | Seit den gestrigen Nachmittagsstunden (15. Februar) ist ein 13-jähriger Junge von seiner Wohngruppe in Siegen-Geisweid abgängig. Die Polizei hat seit 20:00 Uhr Kenntnis von dem Vermisstenfall.



Seitdem sucht die Polizei mit starken Kräften nach dem Jungen. Dabei ist bereits ein Mantrailer (Suchhund) zum Einsatz gekommen. Zudem wurden diverse mögliche Anlaufstellen überprüft. Bislang führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden des 13-Jährigen.



Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.



Ein Bild des Vermissten kann unter den nachfolgenden Link aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/194888



Der Junge wird wie folgt beschrieben:



– Männlich



– Kindliche, altersgerechte Erscheinung



– Ca. 155 cm groß



– Schlank



– Dunkelbraune Haare



– Bekleidet mit



– Schwarz-grüner Bomberjacke



– Blauer Baggy-Jeanshose



– Weiß-graue Sneaker





In der Vergangenheit hielt er sich meist in Siegen / Siegen-Innenstadtbereich auf. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 13-Jährige auch außerhalb Siegens aufhält.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 oder dem polizeilichen Notruf 110 entgegen.



