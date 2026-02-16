Teamwork zahlt sich aus: Shotokan Wenden und Bushido Siegen feiern starke Erfolge

(wS/sw) Wenden – Siegen – Wolfskehlen 16.02.2026 | Erfolgreicher Start in die Wettkampfsaison 2026

Ein gelungener Auftakt in das Wettkampfjahr 2026 für Shotokan Wenden: Bei den

Mitteldeutschen Meisterschaften in Wolfskehlen (Südhessen) überzeugten die beiden Starter Franka

Sommer und Richard Mosberger mit starken Leistungen und mehreren Podestplatzierungen.

Die Meisterschaften boten hochklassigen Sport und spannende Begegnungen. Besonders erfreulich

aus Sicht des Teams war die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Verein Bushido Siegen. Nach

einer intensiven gemeinsamen Vorbereitung – bei der die Athleten abwechselnd in Wenden und

Siegen trainierten – konnten die Sportler erstmals auch im Kata-Teamwettbewerb an den Start

gehen. Diese Kooperation zahlte sich in mehreren Disziplinen für beide Vereine aus.

In der Altersklasse 15–16 Jahre sicherte sich Franka im Kumite-Einzel souverän den 1. Platz. Auch im

Kata-Einzel zeigte sie eine starke Leistung und erreichte einen hervorragenden 2. Platz. Gemeinsam

mit ihrem erst kürzlich gegründeten Kata-Team belegte sie Rang vier.

Besonders erfolgreich verliefen die Teamwettbewerbe im Kumite: Im weiblichen Kumite-Team, das

gemeinsam mit den Athletinnen Noelia Grgic und Heidi Peters aus Siegen gebildet wurde, erkämpfte

sich Franka mit ihrer Mannschaft den 1. Platz. Auch Richard durfte sich über Edelmetall freuen: Im

männlichen Kumite-Team – ebenfalls in Kooperation mit Siegen – erreichte er mit seinem Team

einen starken 2. Platz.

Die Ergebnisse unterstreichen nicht nur das sportliche Können der Athleten, sondern auch den Wert

vereinsübergreifender Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt den Trainern insbesondere

Michael Eichert sowie Egor Prasolov aus Siegen, die mit großem Engagement die Vorbereitung der

Wettkämpfer begleitet haben.

Mit diesem erfolgreichen Abschneiden ist der Grundstein für eine vielversprechende

Wettkampfsaison 2026 gelegt. Weitere Informationen unter www.shotokan-wenden.de.

Alle Starter von Shotokan Wenden und Bushido Siegen 1. von links Franka Sommer und 5. von links Richard Mosberger

Das weibliche Kumite Team 1. Platz von links Noelia Grgic, Heidi Peters und Franka Sommer