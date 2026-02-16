Legenden-Treffen des TSV Aue-Wingeshausen feiert Premiere

(wS/tsv) Bad Berleburg 16.02.2026 | Tolle Premiere bei den Fußballern des TSV Aue-Wingeshausen und willkommene Abwechslung in der vermeintlich fußballlosen Zeit: Knapp 50 Gäste folgten jetzt der Einladung zum ersten Legenden-Treffen im Sonnenhof in Wingeshausen. Die Idee hinter der Veranstaltung: „Wir wollten gerne die Fußballer noch mal zusammenbringen, die vor 40 bis 50 Jahren die Stiefel für den TSV geschnürt haben und haben die Ehefrauen und Lebenspartnerinnen direkt mit eingeladen“, sagt Udo Beuter, der den Tag gemeinsam mit Willi Dickel organisiert hat. Herausgekommen sei ein Wiedersehen vieler alter Weggefährten, die am Sonnenhof gemeinsame und gemütliche Stunden bei Essen und Trinken verlebten. Eine Wiederholung des Legenden-Treffens sei nicht ausgeschlossen.

Das Gruppenfoto durfte beim Legenden-Treffen des TSV Aue-Wingeshausen nicht fehlen

Foto: Alexander Latt/TSV