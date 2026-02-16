Schnee und Glätte verursachen 21 Unfälle im Kreis Siegen-Wittgenstein – LKW-Fahrer schwer verletzt

(wS/ots) Siegen – Netphen 16.02.2026 | In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) hat es im Kreisgebiet mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee und Glätte gegeben. Zwischen 21 Uhr und 07:30 Uhr kam es insgesamt zu 21 Unfällen. Glücklicherweise wurde dabei nur eine Person verletzt.

Einer dieser Unfälle ereignete sich gegen 22 Uhr auf der B62 bei Netphen-Eschenbach. Ein 38-Jähriger war mit einem LKW aus Richtung Afholderbach kommend in Richtung Netphen unterwegs, als er kurz nach dem Orteingang Eschenbach aufgrund schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. Der LKW streifte zunächst die Außenwand eines angrenzenden Bürgerhauses, kollidierte anschließend frontal mit der gegenüberliegenden Leitplanke und kam schließlich zum Stillstand.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Der 38-jährige Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständigen Verkehrskommissariate haben die Ermittlungen übernommen.

Nachdem der LKW die Außenwand des Bürgerhauses stark beschädigt hatte, kam es am Abend des 15.02.2026 zu einem Einsatz des Technischen Hilfswerks in Netphen-Eschenbach. Die Feuerwehr Netphen forderte zunächst einen Baufachberater des THW an. Die Begutachtung ergab, dass kurzfristig Sicherungsmaßnahmen am Gebäude notwendig waren. Daraufhin wurden die 2. Bergungsgruppe sowie der Zugtrupp des Technischen Zuges nachalarmiert. Der Einsatz dauerte bei dichtem Schneetreiben bis weit nach Mitternacht.

Fotos: Nico Eggers – Netphen-Online