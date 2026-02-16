Rückenschule beim VfB Wilden – Neuer Kurs ab 18. Februar 2026 – jetzt anmelden!

(wS/vfb) Wilnsdorf 16.02.2026 | Der VfB Wilden bietet wieder einen Rückenschulkurs an. Die Teilnehmer lernen, wie man sich rückengerecht verhält und wie man die Rückenmuskulatur stärken kann, um gesundheitlichen Problemen durch Bewegungsmangel vorzubeugen.



Der Kurs umfasst 10 Einheiten und findet jeweils mittwochs von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle Wilden statt. Start ist am 18. Februar 2026. Die Leitung hat Juliane Urban, staatl. gepr. Krankengymnastin.

Die Kursgebühr beträgt 45 €. Für Mitglieder des VfB Wilden ist der Kurs gebührenfrei.



Verschiedene Krankenkassen gewähren Vergünstigungen wie Zuschüsse, Bonuspunkte o.ä.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei Kursleiterin Juliane Urban, Tel. 02739/7278 oder unter vfb-wilden@gmx.de