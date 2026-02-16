Kita „Kinder(t)räume“ des Ev. Jung-Stilling-Krankenhauses feiert Karnevalsparty

(wS/dia) SIegen 16.02.2026 | Für ihre Karnevalsparty haben sich die Mädchen und Jungen der Kita „Kinder(t)räume“ mal wieder prächtig in Schale geworfen. Bunt kostümiert und bestens gelaunt feierten die Kinder am Rosenmontag mit ihren Erzieherinnen. In der Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling reichten die Kostümtrends von Meerjungfrauen und Prinzessinnen über Superhelden und Zauberer bis hin zu Wildkatzen und Bienen.

Während sich die kleine Emma für das Gruppenfoto die Schmetterlingsflügel richtet, setzt Oliver noch schnell seine Polizeimütze auf. „Ich trage ein Rapunzelkleid“, sagt Emily stolz – und streicht sich eine Haarsträhne hinters Ohr. In der Kita „Kinder(t)räume“ an der Siegener Hengsbachstraße ist an diesem Tag nichts wie sonst. Nach einem bunten Karnevalsfrühstück mit Obst, Muffins und belegten Broten geht es in der Turnhalle mit der Party los. Ohrwurm des Tages ist sicherlich das Kinderlied „Gute Laune“, das Groß und Klein zum Tanzen animiert. Bei Konfettiregen und Seifenblasen feiern die Kinder der U-3-Gruppen, wo diesmal die Bienen-Kostüme dominieren. Höhepunkt der Faschingssause ist die Polonaise, die zum Lied „Wackelkontakt“ durch jeden Raum zieht. „Schon in der vergangenen Woche waren die Kinder ganz gespannt auf unser Karnevalsfest“, sagt Kita-Leiterin Ilona Rosenthal. Für die gelungene Feier bedankt sie sich bei den Eltern, die verschiedene Leckereien für das Frühstück mitgebracht haben.

Beste Laune und schicke Kostüme: Die Karnevalsparty am Rosenmontag war für die Kinder der Kita „Kinder(t)räume“ ein Highlight.

Schmetterlings- und Bienenkostüme waren der Hit der U-3-Gruppen. Emma und Pharell machen´s vor.

Superhelden, Prinzessinnen und Zauberer, begleitet von starken Wildkatzen

Fotos: Diakonie