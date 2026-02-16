Duft von frischem Brot und Reibekuchen – Backes in Alchen startet ins Jahr 2026

(wS/st) Freudenberg 16.02.2026 |Am Samstag, 28. Februar, endet die Winterpause des Backteams des Heimat- und Verschönerungsverein, das erstmals in 2026 wieder den historischen Schanzenofen im Öalcher Backes anheizt. Beim traditionellen Backtag werden zahlreiche Brot- und Kuchenvariationen zubereitet. Neben dem beliebten Alcher Landbrot und dem klassischen Weißbrot darf natürlich auch der Siegerländer Reibekuchen nicht fehlen. Er ist fester Bestandteil des Angebots und am Backtag häufig schnell vergriffen. Für die Liebhaber süßer Leckereien stehen unter anderem Streuselkuchen, Bienenstich sowie Rosinen- und Zimtkringel auf dem Backprogramm. Der Verkauf bzw. die Ausgabe der Backwaren findet in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr statt, zu der auch das Backescafé geöffnet hat und zum Verweilen einlädt. Der Kuchenverkauf erfolgt, solange der Vorrat reicht.

Für Reibekuchen und Brot wird eine Vorbestellung bis Dienstag, Februar 2026, empfohlen, die Alfons Täufer unter 0271/3757351 (täglich von 17:00 bis 19:00 Uhr) oder per E-Mail alfons.taeufer@t-online.de entgegennimmt.

Das Foto zeigt typische Backwaren, die im Öalcher Backes an den Backtagen zubereitet und im Backescafé zum Verzehr angeboten werden.