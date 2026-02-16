Neues Ladenlokal „stadtschätze“ belebt Siegener Innenstadt mit sozialem Mehrwert

(wS/red) Siegen 16-02-2026 | Unter dem Motto „Wiederentdeckte Lieblingsstücke für Dich und Dein Zuhause“ wurde am Valentinstag in der Siegener Innenstadt das neue Ladenlokal „stadtschätze“ eröffnet. Dahinter verbirgt sich weit mehr als ein Möbelgeschäft oder eine Secondhand-Boutique: „stadtschätze“ ist ein durchdachtes Konzept der gemeinnützigen Alternative Lebensräume GmbH, das Nachhaltigkeit, soziales Engagement und eine einladende Wohnatmosphäre miteinander verbindet.

Das stadtschätze-Team: Stefanie Weiß, Birgit Baltruschat, Astrid Brockelt, Daniel Steinbach, Kirsten Fuhr

Zur Eröffnung überreichte Geschäftsführerin Sonja Becker einen bunten Blumenstrauß an Astrid Brockelt, Verkaufsleiterin von AliBaba, die gemeinsam mit ihrem Team die rund 160 Quadratmeter große „Schatzkammer“ eingerichtet hat. Zum Team der „stadtschätze“ gehören Stefanie Weiß, Birgit Baltruschat, Astrid Brockelt, Daniel Steinbach und Kirsten Fuhr.

Binnen eines Jahres wurde aus der Idee Wirklichkeit. Nach jahrelangem Leerstand ist in Kochs Ecke wieder Leben eingekehrt. Die neuen Geschäftsräume auf zwei Etagen in zentraler Lage bieten Platz für Möbel, Haushaltsgegenstände, Heimtextilien und Wohnaccessoires und erweitern damit das Mehrwert-Konzept der Trägerin.

Am Eröffnungstag nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die sorgfältig aufgearbeiteten Secondhand-Möbel und Wohnaccessoires sowie das Angebot von AliBaba aus der Oberstadt kennenzulernen. Auf der rund 160 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wurde gestöbert, probegesessen, gelesen und anprobiert. Das Sortiment reicht von Kleidung wie Schwangerschaftshosen bis hin zu Design-Relax-Sesseln. Auch erste Schnäppchen wechselten bereits den Besitzer.

„Das Ladenlokal lädt zum Stöbern ein, ich könnte hier jetzt den ganzen Tag verbringen. Hut ab vor allen Menschen, die hier mitgewirkt haben“, sagte GreanDeal-Gründer Yasin Demir bei der Eröffnung. Die „stadtschätze“ sind Partner von GreanDeal und bieten das Bonusprogramm an.

Das Projekt schafft nicht nur Raum für nachhaltiges Einkaufen, sondern auch Perspektiven für Menschen in Arbeitsgelegenheiten, die hier wertvolle Beschäftigung finden und soziale Teilhabe erfahren.

Der Service reicht über das Ladengeschäft hinaus: Zweimal im Monat können größere Einkäufe geliefert werden. Außerdem wird eine Spendenabholung angeboten.

Viele der angebotenen Möbelstücke stammen aus Spenden. Die Spendenden eint häufig der Wunsch, gut erhaltene Gegenstände sinnvoll weiterzugeben, statt sie zu entsorgen. In der Werkstatt „Möbel & Mehr“ werden die Stücke repariert und aufbereitet, damit sie in neuen Haushalten weiterverwendet werden können.

Wer Möbel oder Haushaltsgegenstände spenden möchte, kann sich per E-Mail mit einem Foto des Gegenstands an moebelundmehr@alia-siegen.de wenden.

Zur Eröffnung ein bunter Strauß – so erfrischend wie die „stadtschätze“ – überreicht von Geschäftsführerin der Alternative Lebensräume GmbH Sonja Becker (rechts) an die Verkaufsleiterin Astrid Brockelt von AliBaba