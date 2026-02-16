Schlemmen auf neuen Pfaden: Die kulinarische Wanderung 2026 steht in Wingeshausen in den Startlöchern

(wS/red) Bad Berleburg – Wingeshausen 16.02.2026 | Positive Nachrichten für alle Wanderfreunde und Genießer in der Region: Die beliebte „Kulinarische Wanderung“ des Dorfvereins Aue-Wingeshausen geht in die nächste Runde. Trotz der Herausforderungen durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat das Organisationsteam grünes Licht gegeben: Am Sonntag, den 16. August 2026, findet die fünfte Auflage des Events statt.

Neue Route wegen ASP-Vorgaben

Die Tierseuche zwingt die Planer in diesem Jahr zu kreativen Lösungen. Um den geltenden Schutzbestimmungen gerecht zu werden, wurde eine komplett neue Streckenführung erarbeitet. Die Wanderung führt diesmal über den malerischen Panoramaweg hinauf zum Aussiedlungshof Brinkschulte, weiter talwärts zur Schützenhalle und über den Forellenhof zum Sonnenhof, bevor das kulinarische Erlebnis im Dorfzentrum seinen Abschluss findet.

Starke Gemeinschaft: Neun Stationen in Planung

Das Organisationsteam, das sich kürzlich zur Abstimmung im Forellenhof traf (siehe Foto), plant aktuell mit neun Stationen. Besonders erfreulich: Neben bewährten Partnern verstärken in diesem Jahr viele lokale Selbstvermarkter das Angebot. Erstmals mit dabei sind unter anderem:

Moritz Sonneborn

Der Berghof

Der Schmeedsberghof

Hof Brinkschulte

Vorfreude auf das Jubiläumsjahr

„Wir hoffen auf eine gelungene Veranstaltung, gutes Wetter und viele wanderfreudige Gäste“, betont Organisations-Chef Jörg Sonneborn. Seit der Premiere im Jahr 2016 ist dies die fünfte Wanderung innerhalb eines Jahrzehnts.

Obwohl die grobe Richtung steht, warten die Verantwortlichen derzeit noch auf die finale Bestätigung der Kreisverwaltung bezüglich der vorgeschlagenen Route. Sobald diese vorliegt, werden die detaillierten Speisekarten und der genaue Streckenplan veröffentlicht.

Bereit für den 16. August: Das Organisationsteam und die Teilnehmer haben im Forellenhof erste Absprachen für die kulinarische Wanderung 2026 getroffen.