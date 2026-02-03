Musikalische Vielfalt bei „Abendklänge“ in der evangelischen Kirche Burbach

(wS/red) Burbach 03.02.2026 | Der CVJM-Posaunenchor Burbach lädt am Samstag, den 21. Februar 2026, um 17.00 Uhr herzlich zum Konzert „Abendklänge“ in die evangelische Kirche Burbach ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das die Vielseitigkeit moderner und traditioneller Bläsermusik eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Auf dem Programm stehen festliche Werke für Blechbläser und Orgel, die durch den Einsatz von Pauken eine besondere Klangfülle entfalten. Ergänzt wird das Repertoire durch moderne und populäre Arrangements, die mit Cajon-Begleitung neue und überraschende Akzente setzen. Diese spannende Kombination verspricht ein ebenso stimmungsvolles wie kurzweiliges Konzerterlebnis.

Ein besonderer musikalischer Gast des Abends ist Christian Reinschmidt, der aus Ostwestfalen anreist und mit seinem ausdrucksstarken Orgelspiel das Konzert bereichern wird. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Oliver Himmighofen.

Der CVJM-Posaunenchor Burbach möchte mit diesem Konzert musikalisch auf das Wochenende einstimmen und lädt alle Musikinteressierten herzlich ein. Der Eintritt ist frei.