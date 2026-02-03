Null Zucker, volle Erfrischung: Krombacher erweitert Spezi-Range um zuckerfreie Zero-Variante

(wS/kro) Kreuztal-Krombach 03.02.2026 | Krombacher baut sein alkoholfreies Markenportfolio weiter aus und

ergänzt das Spezi-Sortiment um eine neue, zuckerfreie Sorte: Krombacher Spezi Zero. Die neue „Zero“-

Variante trifft den anhaltenden Trend im Cola-Mix-Markt, der insbesondere durch zuckerfreie Optionen

stark wächst.

Krombacher Spezi Zero – Starke Sortenerweiterung

„Unser Produkt Krombacher Spezi entwickelt sich seit Markteinführung im Jahr 2023 sehr positiv. Aus

diesem Grund haben wir uns für eine Range-Erweiterung um die zuckerfreie Zero-Variante entschieden“,

erklärt Tobias Liesenfeld, Leiter Marketing Alkoholfreie Getränke der Krombacher Brauerei. „Die

zuckerfreie Variante knüpft im Kern an das bekannte Spezi Original an, wurde rezepturseitig jedoch neu

in Krombach aufgemischt.“ so Liesenfeld weiter. Krombacher Spezi Zero hat null Zucker, ist kalorienarm

und kommt ohne Aspartam aus. Damit ist es das ideale, alkoholfreie Erfrischungsgetränk für einen

bewussten Genussmoment. Optisch ist die neue Sorte im ikonischen, modernen Krombacher-Spezi-Look

verankert, unterscheidet sich davon allerdings durch deutlich erkennbare schwarze Designelemente.

Ab Februar deutschlandweit im Handel

Krombacher Spezi Zero ist ab Mitte Februar deutschlandweit im Handel in den Gebinden 24×0,5l EW

sowie 20×0,5l MW erhältlich. Ab März folgt zudem ein vorkonfektioniertes 144er-Dosen-Display.

Mit der Einführung von Krombacher Spezi Zero stärkt die Krombacher Brauerei konsequent ihr

wachsendes Portfolio im Bereich alkoholfreier Getränkesorten und setzt gleichzeitig ein Signal im

dynamisch wachsenden Zero-Segment.

Krombacher Spezi

Krombacher hat den beliebten Cola-Orange-Mix neu aufgemischt: Auf Basis der Original Spezi-Rezeptur

von 1965 haben wir das Portfolio um eine weitere, starke alkoholfreie Marke erweitert. Krombacher Spezi

steht für das Spezi-elle, Lebensfreue und Vielfalt – das zeigt sich auch im Design: Krombacher Spezi

präsentiert sich modern und lebensfroh. Mehr Informationen unter: Krombacher Spezi.

Fotos: Krombacher