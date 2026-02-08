PKW-Überschlag: Vollsperrung der B62 zwischen Dreis-Tiefenbach und Weidenau

(wS/red) Netphen 08.02.2026 | Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B62 ausgerückt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 20-jähriger BMW-Fahrer von Dreis-Tiefenbach in Fahrtrichtung Weidenau unterwegs, als sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte selbst sein völlig demoliertes Auto verlassen und blieb augenscheinlich unverletzt. Dennoch wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B62 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Trümmerteile hatten sich über die Fahrbahn verteilt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de