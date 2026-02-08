Großübung zur Sturmlage in Netphen: Einsatzkräfte trainieren Stromausfall-Szenario

(wS/red) Netphen 09.02.2026 | Rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst, Stadtverwaltung sowie Beobachter verschiedener Hilfsorganisationen haben am Samstag an einer groß angelegten Stabsrahmenübung der Stadtfeuerwehr Netphen teilgenommen. Im Mittelpunkt der Übung stand eine angenommene Sturmlage, die das gesamte Stadtgebiet betrifft – eine sogenannte Flächenlage – verbunden mit einem flächendeckenden Stromausfall im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Bereits am Morgen begann die Feuerwehr mit der Abarbeitung verschiedener Einsatzlagen. Die Koordination erfolgte über den sogenannten Meldekopf, der die Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein unterstützte. Da sich die simulierte Lage über einen längeren Zeitraum erstreckte, wurde im Übungsszenario zusätzlich der Führungsstab der Stadtfeuerwehr Netphen alarmiert.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem angenommenen großflächigen Stromausfall. Dabei wurde unter realistischen Bedingungen die Notstromversorgung der Gerätehäuser im Stadtgebiet getestet. Zeitweise wurde es auch in Feuerwehrhäusern tatsächlich dunkel, bevor innerhalb weniger Minuten die angeschlossenen Netzersatzanlagen die Stromversorgung übernahmen und die Einsatzfähigkeit wiederherstellten.

Parallel dazu bereitete die Einsatzeinheit 4 des Malteser-Stadtverbandes Netphen gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst Siegen in der Georg-Heimann-Halle eine Betreuungsstelle für erwartete Einsatzkräfte vor. Am Gerätehaus Netphen fand zudem ein Lehrgang zum Führen der Motorkettensäge im Drehleiterkorb statt – passend zum Szenario einer Sturmlage mit zahlreichen umgestürzten Bäumen.

Auch der Verwaltungsvorstand der Stadt Netphen verschaffte sich vor Ort ein Bild vom Übungsverlauf. Bürgermeister Marco Müller und Kämmerer Christian Walde informierten sich über die Arbeit der Einsatzkräfte und die Abläufe im Führungsstab.

von links: Sebastian Reh (Leiter der Feuerwehr Netphen), Christian Walde und Bürgermeister Marco Müller

In einer ersten Nachbesprechung wurde die Übung bereits kritisch ausgewertet. Das vorläufige Fazit fiel insgesamt positiv aus, gleichzeitig wurden Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung identifiziert. Beim gemeinsamen Mittagessen bedankten sich der Leiter der Feuerwehr Netphen, Sebastian Reh, sowie Bürgermeister Marco Müller ausdrücklich bei den ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihr Engagement.

Die Übung habe gezeigt, wie wichtig eine gute Vorbereitung auf großflächige Schadenslagen sei, so Feuerwehrsprecher Markus Roddey. Ein länger andauernder Stromausfall sei ein realistisches Szenario, auf das sich Feuerwehr und Hilfsorganisationen gemeinsam vorbereiten müssten, um im Ernstfall schnell und koordiniert helfen zu können.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de







