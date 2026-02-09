Mitgliederversammlung des Vereins in der Grillhütte – Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr

(wS/hor) Wilnsdorf 09.02.2026 | Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. hat sich am 6. Februar 2026 erstmals in der Grillhütte zur diesjährigen Mitgliederversammlung getroffen. Der erste Vorsitzende, Volker Stein, berichtete über die Arbeit des Vorstandes sowie über das vergangene Geschäftsjahr.

Die traditionellen Veranstaltungen wie das Mai- und Grillfest sowie weitere Aktivitäten – darunter Arbeitseinsätze und die Aktion „Saubere Landschaft“ – verliefen sehr erfolgreich.

Auch finanziell präsentiert sich der Verein solide. Dadurch konnten aus eigenen Mitteln Spenden an den Turnverein Obersdorf-Rödgen, die Kinderklinik Siegen und das Hospiz an der Eremitage vergeben werden. „Der Verein steht mit seinen knapp 190 Mitgliedern sehr gut da. Mehr Anstrengungen müsse man allerdings bei der Mitgliederwerbung unternehmen“, lautete das Fazit zur aktuellen Lage.



Im Jahr 2025 wurden wichtige Investitionen zum Erhalt der Grillhütte und des Grillplatzes getätigt. Da die Vereinssatzung überarbeitet werden musste, übernahm der erste Stellvertretende Vorsitzende, Ulrich Müller, die Aufgabe, eine Neufassung zu erarbeiten. Die Änderungen betrafen unter anderem die Vereinszwecke, die Haftung des Vorstandes sowie den Datenschutz. Der neue Satzungsentwurf wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung eines langjährigen Mitglieds, Wolfang Tigges, für seinen jahrzehntelangen, engagierten Einsatz für den Verein und die Ortschaft. Seit 1987 bringt er sich in vielfältiger Weise ein – unter anderem als Vorstandsmitglied, als Leiter des Wiederaufbaus der Grillhütte im Jahr 2012 sowie durch beispielsweise die regelmäßige Pflege der Wanderbänke rund um den Ort. Für dieses außergewöhnliche Engagement wurde Wolfang Tigges zum Ehrenmitglied ernannt und von den Anwesenden mit stehenden Ovationen gefeiert.

von links: Ulrich Müller, Wolfgang Tigges, Volker Stein

Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. besteht seit dem Jahr 1952 und engagiert sich seither für kulturelle und heimatbezogene Anliegen der Ortschaft Obersdorf und der näheren Umgebung. Die Einnahmen des Vereins werden ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet, wobei ein großer Teil des Geldes an ansässige Vereine und Organisationen gespendet wird.