Verlässliche KfW-Förderung bleibt weiter wichtig für Siegen-Wittgenstein

(wS/bb) Kreis Siegen-Wittgenstein 09.02.2026 | 94 Millionen Euro Förderung für Privatpersonen und Unternehmen – Die bundeseigene Förderbank KfW hat ihren Förderreport für das Jahr 2025 vorgestellt. In Siegen-Wittgenstein wurden insgesamt 2363 Projekte gefördert.

„Besonders erfreulich sind die Förderungen bei den Gründerkrediten. Junge Menschen haben Ideen und wollen etwas bewegen. Es ist gut, dass die KfW das entsprechend fördert und vorantreibt. Das schafft Wohlstand und Arbeitsplätze im ländlichen Raum“, erklärt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender.

Kleine und mittlere Unternehmen riefen insgesamt 13 Millionen Euro ab. 76,2 Millionen Euro gingen in den privaten Bereich.

Dort entfiel ein Großteil der abgerufenen Gelder auf das KfW-Wohneigentumsprogramm. Insgesamt wurden darüber 364 Projekte im Kreis gefördert.

„Wohneigentum ist nach wie vor ein Lebenstraum vieler Menschen. Er schützt vor Armut und sorgt für ein selbstbestimmtes Leben. In den letzten Jahren sind die Baukosten sehr teuer geworden. Deshalb ist es wichtig, dass die vielen Familien von der Förderung profitieren. Mit der neuen Regierung haben wir außerdem die ersten Schritte eingeleitet, das Bauen insgesamt wieder billiger zu machen“, so Büdenbender.

Benedikt Büdenbender – Mitglied des Deutschen Bundestages – Abgeordneter für Siegen-Wittgenstein