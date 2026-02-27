News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
PKW aus geöffneter Garage im Fehlingsweg in Netphen entwendet – Polizei bittet um Hinweise

27. Februar 2026201
(wS/ots) Netphen 27.02.2026 | Am Donnerstag (26.02.2026) ist ein Auto aus einer offenstehenden Garage im Fehlingsweg in Netphen entwendet worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Auto um einen Toyota C-HR in grau mit Siegener Kennzeichen. Die Tatzeit wird auf 05:45 Uhr bis 06:30 Uhr eingegrenzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

