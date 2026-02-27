Anmeldeverfahren 2026/27: Hoher Andrang an weiterführenden Schulen in Siegen

(wS/si) Siegen 27.02.2026 | Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen der Stadt Siegen startete mit dem vorgezogenen Anmeldeverfahren für die Gesamtschulen in der Zeit vom 7. bis zum 12. Februar. Ab dem 21. Februar konnten Anmeldungen an der Hauptschule, den Realschulen und Gymnasien vorgenommen werden. Das Anmeldeverfahren selbst läuft noch regulär bis Donnerstag, 19. März 2026. Entsprechend nehmen die Schulen weitere Anmeldungen entgegen.

Bis zum Stand 26. Februar 2026 lagen folgende Anmeldestände vor:

Gesamtschulen der Stadt Siegen:



An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule haben sich 194 Jungen und Mädchen angemeldet bei 145 Schulplätzen (darunter 15 Plätze für Kinder im Gemeinsamen Lernen). 50 Kinder haben dort keinen Schulplatz erhalten. Für die Gesamtschule Am Rosterberg liegen 75 Anmeldungen vor bei insgesamt 116 Schulplätzen (darunter 12 für Kinder im Gemeinsamen Lernen). 85 Fünftklässler haben sich für die Gesamtschule Auf dem Schießberg angemeldet bei 116 Schulplätzen (darunter 13 Anmeldungen für Kinder im Gemeinsamen Lernen). Die Gesamtschule Eiserfeld hat 142 Anmeldungen bei 145 Schulplätzen erhalten (darunter 15 für Kinder im Gemeinsamen Lernen).

Zum jetzigen Stand sind noch nicht alle Kinder des Gemeinsamen Lernens an der jeweiligen Vorschlagsschule angemeldet worden, so dass sich diesbezüglich die Zahlen noch ändern werden, teilt die städtische Schulverwaltung mit. Die Gesamtschule Am Rosterberg und die Gesamtschule Auf dem Schießberg nehmen weiterhin Anmeldungen entgegen.

Insgesamt bestätigt sich auch in diesem Anmeldeverfahren die sehr große Nachfrage nach Schulplätzen in den Schulen des längeren gemeinsamen Lernens. „Um den Bedarf nach diesen Schulen zu decken und die Klassengröße im Rahmen der Bandbreiten möglichst zu reduzieren, ist die Entscheidung für die Schaffung weiterer Kapazitäten dringend erforderlich“, so Schuldezernent Andree Schmidt.

Die weiterführenden Schulen des gegliederten Systems:

Für die Achenbacher Schule (Hauptschule) liegen der Stadt Siegen als Schulträgerin keine Zahlen zum Anmeldestand vor. Die Anmeldungen zum Gymnasium Am Löhrtor übersteigen schon jetzt die vorhandene Aufnahmekapazität, so dass die Schulverwaltung davon ausgeht, dass hier Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden müssen.







