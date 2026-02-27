News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen in Kreuztal

27. Februar 202625
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Kreuztal 27.02.2026 | Zwischen Mittwoch und Donnerstag (26.02.2026) sind zwei Fahrräder in Kreuztal entwendet worden.

Ein E-Bike wurde aus einer Garage im „Irisweg“ gestohlen, dazu wurde ersten Erkenntnissen zufolge das Garagentor gewaltsam geöffnet. Die Tatzeit wird auf Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 10:00 Uhr, eingegrenzt. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec der Marke „Fafrees“ in rot.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen 11:15 Uhr und 11:55 Uhr beim „Rasthaus Kindelsberg“. Dort wurde ein abgestelltes und befestigtes Mountainbike der Marke „Conway“ in rot mit schwarzen Details entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 6.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag „Manchmal wissen wir nicht mehr, woher wir die Kraft nehmen sollen“ – Verein Handycap Siegen startet Hilfsaktion

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten