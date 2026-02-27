Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen in Kreuztal

(wS/ots) Kreuztal 27.02.2026 | Zwischen Mittwoch und Donnerstag (26.02.2026) sind zwei Fahrräder in Kreuztal entwendet worden.

Ein E-Bike wurde aus einer Garage im „Irisweg“ gestohlen, dazu wurde ersten Erkenntnissen zufolge das Garagentor gewaltsam geöffnet. Die Tatzeit wird auf Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 10:00 Uhr, eingegrenzt. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Pedelec der Marke „Fafrees“ in rot.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen 11:15 Uhr und 11:55 Uhr beim „Rasthaus Kindelsberg“. Dort wurde ein abgestelltes und befestigtes Mountainbike der Marke „Conway“ in rot mit schwarzen Details entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 6.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

