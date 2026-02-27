„Manchmal wissen wir nicht mehr, woher wir die Kraft nehmen sollen“ – Verein Handycap Siegen startet Hilfsaktion

(wS/red) Siegen 27.02.2026 | Es gibt Nächte, in denen in diesem Haus niemand wirklich schläft. Nächte, in denen Schmerzmittel gegeben, Lagerungen vorgenommen, Atemzüge kontrolliert und Tränen leise weggewischt werden. Nächte, in denen Eltern funktionieren müssen, obwohl sie selbst kaum noch Kraft haben.

Familie Arslan aus Altenkirchen lebt seit Jahren in einem Ausnahmezustand – und doch hört ihr Kampf nicht auf.

Der Vater hatte Pläne. Träume. Hoffnung. Nach seiner Weiterbildung arbeitete er voller Stolz und Zuversicht. Dann kam die Operation an der Lendenwirbelsäule. Dann die nächste. Und noch eine. Am Ende blieb eine dauerhafte Nervenschädigung mit Pflegegrad 2.

„Ich wollte stark sein. Für meine Frau. Für unsere Kinder. Aber plötzlich war ich derjenige, der Hilfe brauchte.“

Seitdem ist er arbeitsunfähig. Jeder Schritt schmerzt. Jede Bewegung erinnert daran, dass das alte Leben nicht zurückkehren wird.

Und doch sollte das Schicksal weitere Prüfungen bereithalten.

Nach vielen Jahren des Wartens wurde ihre Tochter geboren – ihr kleines Wunder. Zu früh, zerbrechlich, kämpfend. Eine Autoimmunerkrankung, Allergien, Neurodermitis, Entwicklungsverzögerungen.

„Als ich sie das erste Mal im Arm hielt, hatte ich Angst, sie könnte zerbrechen.“

Sechs Monate später die nächste Überraschung: Zwillinge. Deniz und Cagan kamen drei Monate zu früh zur Welt. Ein schwerer Sauerstoffmangel veränderte alles. Die Diagnose: schwerste Behinderungen, Cerebralparese, Spastiken, Pflegegrad 4, 100 Prozent Behinderung.

„Als die Ärzte sagten, dass unsere Jungs niemals laufen, vielleicht nie sprechen werden, ist etwas in uns zerbrochen.“

Operationen, Krankenhausaufenthalte, Intensivstationen, Hüfteingriffe, Therapien, die kein Ende nehmen. Und ein Alltag, der keine Pausen kennt.

„Wir schlafen mit einem Ohr immer wach. Wir essen, wenn es gerade geht. Wir leben von Termin zu Termin.“

Während andere Familien Ausflüge planen, planen diese Eltern Medikamentengaben. Während andere über Urlaube sprechen, sprechen sie über Operationstermine. Die Mutter pflegt rund um die Uhr. Der Vater kämpft mit seinen eigenen Schmerzen – und mit dem Gefühl, nicht mehr der Versorger sein zu können.

„Es gibt Momente, da sitzen wir einfach da und weinen. Leise, damit die Kinder es nicht merken.“

Ihr Zuhause ist nicht barrierefrei. Treppen werden zu Hindernissen. Enge Türen zu täglichen Kraftakten. Ein behindertengerechtes Badezimmer und Rampen fehlen.

Doch was nicht fehlt, ist ihre Liebe.

„Wir würden alles geben, damit unsere Kinder es leichter haben – wirklich alles.“

Die finanziellen Reserven sind aufgebraucht. Die Belastung ist enorm. Und trotzdem stehen diese Eltern jeden Morgen wieder auf.

Als Verein Handycap Siegen können und wollen wir nicht wegsehen. Diese Familie darf mit dieser Last nicht allein bleiben.

Mit Ihrer Spende helfen Sie, ein Zuhause zu schaffen, in dem die Kinder sicher und würdevoll leben können. Sie ermöglichen Mobilität, damit Arzt- und Therapietermine erreichbar bleiben. Und Sie schenken den Eltern ein kleines Stück Entlastung.

Es geht nicht um Luxus. Es geht um Würde, um Sicherheit und um Hoffnung.

„Wir wünschen uns kein perfektes Leben. Nur eines, das wir bewältigen können.“

Bitte öffnen Sie Ihr Herz. Bitte helfen Sie mit. Gemeinsam können wir dieser Familie zeigen, dass Mitgefühl stärker ist als jedes Schicksal.

„Allein fühlen wir uns oft verloren. Aber wenn Menschen uns helfen, gibt uns das Kraft.“

Von Herzen danken wir Ihnen für jede Unterstützung – für jede Geste, für jedes Teilen, für jede Spende.

Spendenkonto:

Verein Handycap Siegen

Sparkasse Siegen

IBAN: DE87460500010030074355

Kennwort: Familie Arslan

Fotos: Verein

Der gemeinnützige Verein Handycap Siegen wurde am 18. Dezember 2007 in Siegen gegründet, um schwerstbehinderten und unheilbar erkrankten Kindern sowie ihren Familien zu helfen.

Entstanden aus persönlichem Engagement und eigener Erfahrung, setzt sich der Verein mit Herz und Tatkraft für konkrete, unbürokratische Unterstützung ein.

Unter dem Leitsatz „Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk“ schenkt Handycap Hoffnung, Entlastung und neue Perspektiven.