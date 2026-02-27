News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Dreister Betrug in Siegen-Geisweid: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 5.000 Euro von 81-Jähriger

27. Februar 2026212
(wS/ots) Siegen 27.02.2026 | Siegen-Geisweid (ots) – Am Donnerstag (26.02.2026) ist es falschen Bankmitarbeitern gelungen, 5.000 Euro von einer Seniorin aus dem „Fichtenweg“ in Geisweid zu erbeuten.

Gegen 16:55 Uhr erhielt 81-Jährige einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Diese gab an, dass alle Karten der Bank samt PIN eingesammelt werden müssten, um diese zu kopieren. Dazu würde eine ihrer Kolleginnen bei der 81-Jährigen vorbeikommen und die Karten einsammeln.

Bereits wenige Minuten später, um 17:10 Uhr, klingelte es bei der Seniorin. Vor ihr stand eine falsche Bankmitarbeiterin. Diese zeigte ihr einen vermeintlichen Mitarbeiterausweis der Bank, daraufhin übergab die 81-Jährige ihre Karten samt PIN.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

  • Weiblich
  • Ca. 20 – 25 Jahre
  • Schlank
  • Lange, blonde Haare
  • Schwarze Kappe
  • Dunkel gekleidet

Als die Seniorin kurze Zeit später der Betrug auffiel, wurde bereits Geld von ihren Konten abgebucht.

Es entstand ein Vermögenschaden von rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Die Polizei weist aufgrund des aktuellen Falles nochmals darauf hin: Die Bank würde niemals telefonisch oder vor Ort einen Kartentausch ankündigen. So etwas wird grundsätzlich schriftlich getan. Händigen Sie daher keiner Person Ihre Geldkarte und/oder PIN aus. Gleiches gilt für Anfragen zur Herausgabe einer TAN außerhalb des üblichen Online-Banking Verfahrens.

