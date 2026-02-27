Gemeinsam im Gespräch: Große Resonanz auf Informationsabend zur Wiehltalbrücke (A4)

(wS/au) Wiel 27.02.2026 | Rund 400 interessierte Bürger und Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren am Montagabend (23.2.) ins Stadtteilhaus Drabenderhöhe gekommen, um an der ca. 2 1/2-stündigen Informationsveranstaltung zur Wiehltalbrücke teilzunehmen. Die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Köln der Niederlassung Rheinland, war in Kooperation mit der Stadt Wiehl angetreten, um über den aktuellen Stand zur Wiehltalbrücke (A4), Erhaltungsmaßnahmen und den geplanten Ersatzneubau zu berichten. Und auch der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen war der Einladung gefolgt, um „benachbarte“ Sanierungsmaßnahmen im untergeordneten Netz vorzustellen, die dafür sorgen sollen, die möglichen Umleitungsstrecken frühzeitig instand zu setzen.



Die Autobahn GmbH informiert umfassend über Zukunft der Wiehltalbrücke

Die präsentierten Inhalte der Autobahn GmbH sind auf der Projektseite zu finden: https://www.autobahn.de/planen-bauen/projekt/instandsetzung-und-verstaerkung-der-wiehltalbruecke#dialog



Eine Brücke – viele Gesichtspunkte

Es gibt bei der Wiehltalbrücke viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. – Und so betrachten auch die Anwohner und Verkehrsteilnehmer die aktuelle Situation und mögliche zukünftig einzuleitenden Schritte aus unterschiedlichen Perspektiven. Im Anschluss an die Vorträge zu den unterschiedlichen Maßnahmen und Anliegen kam es zu einem wertschätzenden und sehr konstruktiven Austausch mit den Bürgern und Bürgerinnen. Die Fragen und Antworten werden sich in naher Zukunft auf der Projektseite auf autobahn.de wiederfinden.



Zum Hintergrund

Auf der Grundlage vorausgegangener Berechnungen und der Bewertung der Ergebnisse der Bauwerksprüfung im Winter 2024/25 wurde festgestellt, dass die in den 1970er Jahren errichtete, rund 700 Meter lange Wiehltalbrücke Defizite in der Tragfähigkeit aufweist. Seitdem führt die Autobahn GmbH ein engmaschiges Brückenmonitoring am Bauwerk aus.

Zum Schutz des Bauwerks und zur Aufrechterhaltung des Verkehrs auf diesem Streckenabschnitt fahren Verkehrsteilnehmende nun auf dem linken Fahrstreifen in der Mitte des Bauwerks. Zudem ist die Brücke für den genehmigungspflichtigen Schwerverkehr gesperrt. Die Autobahn GmbH plant derzeit mit Hochdruck eine Verstärkungs- und Instandsetzungsmaßnahme, die das Bauwerk bis zum Ersatzneubau befahrbar hält.



