Vollsperrung der L714 bei Girkhausen: Mit Hackschnitzeln beladener Container in Brand – Feuerwehr im Einsatz

(wS/red) Wenden 27.02.2026 | Am Freitagnachmittag ist es gegen kurz nach 16 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz auf der L714 bei Girkhausen gekommen. Grund war ein Brand in einem mit Hackschnitzeln beladenen Container.

Der Fahrer eines Lkw bemerkte eine Rauchentwicklung aus dem Container und reagierte umsichtig: Er hielt das Fahrzeug an und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die Zugmaschine blieb unbeschädigt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden rückte mit mehreren Einsatzkräften aus. Mithilfe der Drehleiter wurde der brennende Inhalt des Containers von oben gezielt abgelöscht.

Das Löschen eines Containers mit brennenden Hackschnitzeln stellt für Feuerwehren eine klassische Herausforderung dar. Dabei handelt es sich meist um tief sitzende Glutnester, die von außen nur schwer vollständig zu erreichen sind. Mit Haken und weiterem Werkzeug zogen die Einsatzkräfte das Brandgut auseinander, um an alle Glutnester zu gelangen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Aktuell (17:00 Uhr) dauert der Einsatz noch an.

Die L714 musste voll gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de








