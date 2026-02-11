TuS Ferndorf: Frischer Wind für die Rückrunde: Servos trägt künftig Rot-Weiß

(wS/Red) Kreuztal, 11.02.2026 | Zweitspielrecht perfekt: Sören Servos verstärkt den TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf hat sich für die Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga gezielt verstärkt: Rückraumspieler Sören Servos wechselt per Zweitspielrecht vom Bundesligisten Bergischer HC zu den Siegerländern.

Der 19-jährige U19-Nationalspieler wird ab sofort für den TuS Ferndorf spielberechtigt sein und bereits im kommenden Heimspiel am Freitag, den 13. Februar um 19:30 Uhr, gegen die TSV Bayer Dormagen im Kader stehen. Servos wird künftig mit der Trikotnummer 21 für den TuS Ferndorf auflaufen.

„Mit Sören Servos gewinnen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung in der 2. Handball-Bundesliga gesammelt hat“, erklärt Michael Lerscht, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf. „Er bringt genau die Attribute mit, die wir für die Rückrunde gesucht haben: Tempo, Variabilität im Rückraum und eine hohe Durchsetzungsfähigkeit. Das Zweitspielrecht ermöglicht uns eine sportlich sinnvolle und zugleich nachhaltige Lösung.“

Der 1,90 Meter große Rechtshänder, der flexibel im Rückraum einsetzbar ist, konnte die Verantwortlichen des TuS Ferndorf bereits in Trainingseinheiten und im Testspiel gegen den TuSEM Essen überzeugen. Der Wechsel dient sowohl der sportlichen Weiterentwicklung des Spielers als auch der qualitativen Verstärkung des Kaders in der entscheidenden Phase der Saison.

Sören Servos selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim TuS Ferndorf und besonders auf die Heimspiele in der Kreuztaler Stählerwiese. Für mich ist das der nächste wichtige Schritt in meiner Entwicklung, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Klassenerhalt frühzeitig zu erreichen.“

Bericht/Foto: Verein